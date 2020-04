Selon le rapport, les conditions personnelles de Jadon Sancho sont pratiquement acceptées

Manchester United est en pourparlers en profondeur avec les représentants de Jadon Sancho au sujet d’un transfert estival et a presque conclu un accord, selon The Sun.

Le joueur de 20 ans, qui est largement considéré comme la première cible de transfert de United, est l’une des propriétés les plus en vogue du football mondial. Il a marqué 17 buts incroyables et a fourni 19 passes décisives en 35 matchs cette saison et a enregistré 31 buts et 42 passes en 134 matchs au total pour l’équipe allemande.

Le point de vente affirme que Sancho “est censé avoir accepté presque tous les détails d’un déménagement à Old Trafford – jusqu’aux petits caractères.”

Le salaire du joueur, la durée du contrat, les bonus et les «énormes frais de rachat» ont tous été réglés, rapporte The Sun.

Les Red Devils ont tenté de signer l’ailier volant l’été dernier, mais les négociations ont rapidement échoué après que Dortmund ait tenté d’inclure Mason Greenwood dans un accord de swap, une décision que United a catégoriquement refusée.

Cependant, au cours de cette saison, la Bundesliga s’est résignée à perdre la star anglaise, bien qu’elle soit convaincue qu’elle ne vendra pas moins de 130 millions d’euros (environ 113 millions de livres sterling).

United semblant avoir convaincu le joueur de les rejoindre, qu’il se qualifie ou non pour la Ligue des champions la saison prochaine, les frais de transfert semblent être la seule pierre d’achoppement pour le changement à venir. Les pourparlers des négociateurs des États-Unis, Ed Woodward et Matt Judge, sont notoirement longs, les clubs allemands sont des négociateurs notoirement difficiles et la situation financière actuelle du football persuadera les patrons d’Old Trafford qu’il n’est pas nécessaire de payer quoi que ce soit proche du chiffre exigé par Dortmund.

Ce sera probablement un processus long et douloureux pour les fans de Manchester United.

