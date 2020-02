Semaine décisive pour Dani Olmo

L’adieu de Dani Olmo au Dinamo Zagreb semble de plus en plus proche. L’ancien joueur de Barcelone n’a plus disputé trois matchs amicaux de son équipe le week-end dernier, après que son entraîneur ait confirmé qu’il y avait des négociations ouvertes pour un éventuel transfert et qu’il ne voulait pas les compromettre.

Ces derniers jours, le nom du Milan En effet, c’est l’une des options que vous avez sur la table l’Egarense et, sans être une mauvaise option, n’est pas le principal que le joueur et ses représentants envisagent pour le moment.

Au cours des dernières heures également, en Angleterre une offre de 30 millions d’euros des Loups a été rapportée. C’est vrai, mais Dani a déjà exclu l’option Angleterre. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier que Chelsea et Tottenham sont également à l’affût.

Et aujourd’hui L’avenir d’Olmo semble affronter l’Allemagne. Il a trois offres de ce pays et deux d’entre elles sont très importantes, notamment du point de vue sportif, qui est celui qui intéresse le plus le joueur.

À son époque, parlait déjà du Bayern Munich. C’est une offre qui tient toujours, mais qui a laissé une rude concurrence en Allemagne même. Voici Leipzig, l’incroyable leader de la Bundesliga, qui a proposé de faire une signature sur ce marché d’hiver pour renforcer les équipements. Et cette signature n’est autre que celle de Dani Olmo.

Avec quatre points d’avance sur le Bayern, deuxième classé, et avec Tottenham comme rival dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur Julian Nagelsmann aime Dani car il le considère comme le joueur idéal pour renforcer son équipe.

Terminez comme tout se termine, ce qui est clair Dani veut qu’il connaisse son avenir avant la fin de la semaine et ne pas avoir à entrer dans les derniers jours de “mercato & rdquor; avec l’incertitude de ne pas savoir où il jouera.