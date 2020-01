[SEÑAL GRATIS EN VIVO] Boca Juniors contre. Atlético Paranaense LIVE sur Tournoi d’été: STREAM LIVE chaînes et horaires diffusés via TyC Sports ONLINE de San Juan par Friendly Match | Argentine Argentine

Mis à jour le 19/01/2020 à 01:56

Via ESPN LIVE | Boca Juniors vs Athletic Paranaense (LIVE | LIVE | ONLINE | STREAM LIVE) via TNT Sports pour match amical Tournoi d’été 2020 dans un match qui se déroulera au stade Bicentenaire de la ville de San Juan (Argentine). Suivez la MINUTE À MINUTE par Depor.com. Le match est prévu à 20 heures (heure péruvienne et 21h00 en Espagne) et sera diffusé LIVE NOW OFFICIEL GRATUIT pour toute l’Amérique latine.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Boca Juniors vs Atletico Paranaense.

Boca Juniors vient d’une victoire 2-0 contre l’Universitario de Perú, dans le match qui a marqué la première de Miguel Ángel Russo en tant qu’entraîneur de l’équipe argentine, lors d’un match amical disputé dans le même stade où ils affronteront les Brésiliens.

Horaires et chaînes de Boca Juniors vs Atlético Paranaense

Horaires par paysCanalesArgentine22: 00TNT Sports, ESPNUruguay22: 00ESPNParaguay22: 00ESPNPerú20: 00ESPN Mexique Université (17/01/2020)

Avec des buts du colombien Sebastian Villa, du penalty et de Ramón Ábila, Boca a fait ses débuts en 2020 avec une victoire sur un adversaire venu en Argentine pour finaliser les détails de sa première dans la première phase de la Copa Libertadores.

Escorte du leader argentin des Juniors à un point, Boca débutera la semaine prochaine les sept derniers jours du concours de gaucho où il est l’un des candidats au titre. Avant ce départ officiel, le «Xeneize» affrontera l’équipe brésilienne dans le match qui marquera la fin de cet événement estival.

Des renforts continuent d’arriver à Boca Juniors

Le milieu de terrain argentin Guillermo “Pol” Fernández est revenu à Boca Juniors vendredi où il a commencé sa carrière en 2012 et après avoir joué au Mexique pour Cruz Azul dans la seconde moitié de l’année dernière.

Après avoir vécu deux étapes avec Boca, 2012-2013 et 2014, le joueur de 28 ans a joué à Rosario Central, à l’Atlético Rafaela, au Godoy Club et au Racing Club.

«Les sensations sont inexplicables, je retourne dans un endroit où j’ai grandi, où ils m’ont formé et j’espère y vivre. Maintenant, je suis un peu plus mature », a déclaré Fernandez après sa présentation.

Il n’est pas exclu que Guillermo Fernández ait des minutes dans le match contre Paranaense à San Juan.

En savoir plus sur le football international …