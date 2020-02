L’Amérique de Cali contre Independiente Medellín

Mis à jour le 15/02/2020 à 14h34

Nous vivons via Win Sports le grand match entre Cali America vs Indépendant Medellín DIM, (LIVE et LIVE / via Win Sports / à partir de 16h15) dans le cadre de la date 5 du 2020 BetPlay League. Le match, qui se jouera au stade Pascual Guerrero de Cali, se jouera à partir de 16h15 dans l’après-midi (heure péruvienne et colombienne), sera diffusé STREAM LVIE pour toute la Colombie grâce au signal Win Sports +. Consultez ici la liste des horaires et chaînes.

Depor.com vous offrira la minute la plus complète de toutes En direct avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du L’Amérique de Cali contre Indépendant de Medellin.

L’Amérique de Cali contre Medellin indépendant Ils joueront dans l’un des duels les plus attrayants de la journée actuelle de la ligue colombienne, qui a actuellement Deportivo Pasto comme leader actuel. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les objectifs, les interviews et les résultats du match. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision.

Amérique vs Independiente Medellín | Horaires:

15:05 heures – Mexique16: 05 heures – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis17: 05 heures – Venezuela, Bolivie18: 05 heures – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili21: 05 heures – Royaume-Uni22: 05 heures dimanche – Espagne, Allemagne, Italie, France Cali contre Amérique Independiente Medellín: affrontement à la date 5 de la BetPlay League. (Photo: Cali Amérique)

Le brésilien Alexandre Guimaraes, coach du «Diables Rouges», Ne comptera pas sur la suspension avec le buteur Michael Rangel, meilleur tireur du tournoi avec cinq buts, pas même avec le milieu de terrain Rafael Carrascal, piliers du titre de la ligue 2019.

Parmi les options que l’entraîneur mélange pour remplacer les deux joueurs, il y a l’attaquant vétéran Adrián Ramos, arrivée cette année de la Grenade espagnole, et du volant chilien Rodrigo Urena, également signé pour cette saison.

«Le fan sait qu’il est important pour nous le soutien qui nous donne match par match. Nous espérons faire une bonne présentation sur le terrain et gagner, nous devons essayer de faire notre jeu et profiter des points faibles de Medellin»Dit Ramos.

D’un autre côté, ‘Poderoso’ arrive au match dans une semaine douce-amère au cours de laquelle il a atteint son classement en troisième phase de la Copa Libertadores, mais a perdu 2-0 au match retour lors de sa visite au Deportivo Táchira.

Le technicien paraguayen Aldo Bobadilla il devra gérer sa masse salariale, car il recevra mardi l’Atlético Tucumán pour le tournoi continental.

Le match se jouera au stade Guerrier de Pâques et la dernière fois qu’ils y ont joué Cali a gagné 3-0 en février de l’année dernière avec triplet vénézuélien Fernando Aristeguieta.

