Sensationnel à la Comunale di Domicella, le Sporting propage “l’imbattable” de Terzigno

DOMICELLE (AV). Terzigno méconnaissables et défaits à la Comunale di Domicella, les rossoneri perdent leur invincibilité sur le terrain d’un cuir et grincheux Sporting Domicella, qui a montré depuis le début de D’Elia à Sala Consilina qu’il voulait jouer le “jeu de la vie” contre les nobles dirigeants vésuviens.

UN-DEUX IRPINO, PUIS ÉPISODE DE MOVIOLA

Déjà à 2 ‘, sur une longue relance depuis l’arrière, les clubs mettent toute la défense des Rossoneri sur le trocart, avec le talentueux Fiorentini pêchant au large des poteaux Alfieri et avec un lob fantastique de 30 mètres il le dépasse de façon impartiale. La réaction de Terzignese a été stérile, en fait, à 29 ‘il y a eu un doublement de Domicella avec un superbe tir à distance du milieu de terrain Buonauro. À 41 ‘, le premier vrai but pour les invités, avec l’excellent gardien de but d’Irpinia Manzi, miraculeusement dévié une belle tête du capitaine habituel Infante sur la barre transversale, le dernier à abandonner. Deux minutes plus tard, l’AC Milan proteste pour des mains évidentes dans la zone d’un défenseur local, mais le directeur de course du Cilento, comme ses homologues des courses avec Mercogliano et Pro Sangiorgese, nie cette fois également une sanction claire en faveur de Terzigno. Les Vésuviens ont été vraiment malheureux dans la dernière période avec les décisions arbitrales.

BUT ANNULÉ ET SPORTIF VICTOIRE

Dans la seconde moitié de la seconde moitié de la Domicella qui parvient calmement à maîtriser les Rossoneri, les garçons de M. Bufalo ne peuvent pas être dangereux. En 83 ‘, un but de Terzigno a été annulé pour hors-jeu, Infante tap-in après un coup et un rebond dans la surface suite à un tir détourné sur ce poteau par le très attentif Manzi. C’est la dernière secousse des Rossoneri, qui risquent de subir un troisième but avec une contre-attaque incisive de Domicella, gâchée à 93 ‘avec une forte traction de l’attaquant épuisé et volontaire Coppola, mais cela aurait été franchement trop. En tout cas, Domicella méritait la victoire et, avec ce test capital, a surpris de nombreux observateurs présents dans les tribunes pour sa position de classement actuelle et précaire, améliorée avec ce succès prestigieux.

IMBATTABLE PERDU, ATTENDEZ MAINTENANT …

Le Terzigno tombe après 18 jours de championnat et, en même temps, son solide gardien Alfieri perd son inviolabilité après près de 700 minutes. Une salle de bain d’humilité nécessaire aux hommes de M. Bufalo, dans l’espoir que l’infirmerie pourra s’amincir au plus vite et aussi faire confiance à une justice sportive plus sereine et indulgente, dans la perspective de la discussion lundi prochain sur la plainte du club Rossoneri pour la longue disqualification du bombardier Palumbo.