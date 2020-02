Sensationnel à Sant’Agnello, Balzano dehors. Le kamikaze de RdC: “Jamais arrivé dans ma carrière, je vais vous expliquer”

SANT’AGNELLO (NA). Onze filets signés avec le Promotion Sant’Agnellole club péninsulaire se bat depuis longtemps pour une place en playoffs mais désormais positionné au centre du classement à cinq longueurs de la cinquième place, pour le bombardier Luca Balzano un adieu sensationnel arrive avec quelques mois d’avance sur la fin de la saison sportive.

SURPRISE AU REVOIR

L’attaquant de trente-cinq ans avec une longue carrière derrière lui chez les amateurs, une chenille d’objectifs entre Excellence et Promotion pour la classe ’84’ ​​qui raconte à nos micros exclusifs l’excursion d’adieu au club de Santanellese: «Disons que j’ai été licencié du Sant “Lamb Promotion, je pense que l’aspect économique a été décisif en ce sens, car sur le terrain je pense avoir fait le mien avec onze buts marqués et compte tenu de ma carrière je n’ai rien à prouver à personne”.

MOTIVATIONS ET DÉSOLÉ

Une situation qui a laissé l’agresseur déplacé: «Honnêtement, une telle chose ne m’est jamais arrivée, entre autres en décembre, j’ai eu trois demandes d’excellence, deux en Campanie et une en Latium, mais j’ai reçu l’assurance que je serais est resté jusqu’à la fin. J’étais très désolé, il est probable que la volonté de l’entreprise soit de rester entre la première catégorie et la promotion, il est clair qu’il n’y a pas d’expérience dans certaines catégories. – explique Balzano – J’ai parlé avec le président, je prends note de la décision mais je trouve les raisons ridicules. Je crois qu’au début de la saison, si l’on fixe un budget et prend des engagements, alors il doit les respecter jusqu’à la fin, j’ai une famille derrière moi et probablement ces mois m’auraient mis à l’aise. “

LA TACHE ET L’AVERTISSEMENT

Sur la performance, une précision, puis l’avertissement général: «Un club qui veut faire de bonnes choses ne peut pas attendre février pour renvoyer un footballeur, malheureusement on n’arrête jamais d’apprendre. Je ne pense pas que l’excuse pour les résultats soit valable, je ne suis pas Messi et il est clair que si toute l’équipe ne court pas, je peux faire très peu. – souligne l’attaquant expert – S’ils ne pouvaient plus supporter mon salaire, il suffisait de le dire en décembre, j’aurais trouvé une équipe. Entre autres choses, chez mes petits amateurs j’ai une réputation et je pense que pour une entreprise se tacher de cette façon n’est pas la meilleure. Je connais beaucoup de gars et je suis désolé surtout pour les plus jeunes qui se brûlent ensuite dans de telles situations, mais hélas plus vous descendez dans la catégorie et pire c’est de ce point de vue. Je crois que si vous n’êtes pas en mesure de soutenir un projet, il est inutile de partir. Je serais également très désolé si d’autres garçons devaient se dire au revoir après mes adieux. “

