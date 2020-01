Sepp Maier considère que la victoire à Berlin est cruciale pour le Bayern, a enterré la hache de guerre avec Klinsmann

Dans une récente interview, l’ancien gardien du Bayern Munich et de l’Allemagne de l’Ouest Sepp Maier a déclaré qu’il n’y avait plus de mauvais sang entre lui et l’actuel manager du Hertha Berlin Jürgen Klinsmann.

Le différend de Maier avec Klinsmann est né en 2004 lorsque Klinsmann était entraîneur-chef de l’équipe nationale allemande et a décidé de révoquer Maier en tant qu’entraîneur des gardiens de l’équipe. Dans le cadre de la préparation de la finale de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, Maier avait été assez bruyant à propos de ses appréhensions pour Klinsmann. Maintenant, cependant, il dit que tout va bien entre les deux (AZ).

Maier ne voit aucun intérêt à s’attarder sur le passé:

Je n’ai rien contre Klinsmann maintenant. Ces temps sont révolus. Qu’est-ce que je veux aujourd’hui avec ce qui s’est passé alors? Je regarde toujours vers l’avenir, pas en arrière.

Dans l’attente de l’affrontement massif du Bayern contre le Berlin de Klinsmann ce week-end, Maier a déclaré que trois points sont absolument indispensables pour le Bayern s’ils veulent suivre le rythme des équipes devant eux dans le tableau:

C’est la condition préalable – qu’ils gagnent à Berlin dimanche – alors ils suivent un peu Leipzig. S’ils perdent contre Hertha maintenant, alors ce sera mauvais en ce qui concerne le championnat.

Quand il a été interrogé sur la nomination de Klismann en tant que manager du Hertha Berlin, Maier a donné une réponse quelque peu diplomatique, disant qu’il espérait que cela fonctionnerait pour les deux parties:

Hertha BSC doit savoir ce qu’ils ont fait. J’espère que cela fait du bien à Hertha, qu’ils ne sont au moins pas relégués. Cela seul serait un grand succès pour [Kinsmann].

Photo de Matthias Kern / Bongarts / .

Maier a également révélé qu’il était toujours en communication étroite avec Oliver Kahn, qui a récemment été nommé au conseil d’administration du Bayern. À la lumière de la ténacité féroce que Kahn possédait pendant ses jours de jeu, Maier a plaisanté en disant que Kahn devra être un peu plus doux dans son nouveau rôle avec le club:

Lorsque vous travaillez ensemble depuis quatorze ans, vous êtes évidemment toujours en contact. Je ne sais pas s’il peut être comme s’il était dans le but. Il devra être un peu plus gentil avec les gens.

Photo de Sandra Behne / Bongarts / .