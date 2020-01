Sept des meilleures insultes d’El Clasico: Varane, Messi, Mourinho …

Lectures rapides

El Clasico est réputé pour être l’un des matchs les plus féroces du football, le Real Madrid et Barcelone se déchirant souvent sur le terrain et en dehors..

Alors que certains préfèrent laisser leur football parler, d’autres se contentent de parler de leurs adversaires, ce qui conduit à des citations assez spectaculaires. Le dernier de ceux-ci est venu de Jordi Alba, qui a affirmé que Raphael Varane avait dit: «Garçon rat, tu n’as même pas de permis de conduire» lors d’un match.

Cela nous a fait réfléchir: quelles sont les meilleures insultes qu’El Clasico a produites au fil des ans? Voici six autres classiques…

Sergio Reguilon contre Luis Suarez et Lionel Messi

Lorsque vous en êtes à votre première saison en tant que joueur du Real Madrid, c’est une décision audacieuse de viser l’un des plus grands joueurs de Barcelone. En affronter deux le même jour est presque inconnu.

Reguilon ne jouait que son deuxième Clasico – et seulement son 18e match au Real Madrid au total – quand il a frappé Luis Suarez avec l’insulte sous-utilisée de “lapin”, mais ce n’était pas suffisant.

Pourquoi s’arrêter à Suarez alors que Lionel Messi est également disponible? L’arrière droit a commencé sur le plus gros chien qui existe et n’était pas d’humeur à reculer.

Lionel Messi contre Sergio Ramos

Messi a généralement donné le meilleur de lui-même dans ces matchs, que ce soit sur le terrain ou lors des matchs avec ses rivaux.

Le méchant de la pantomime, Sergio Ramos, était en difficulté en 2017, après avoir liquidé Messi en bouclant le ballon sur la tête de l’Argentin.

«La concha de tu madre» était la principale phrase à emporter. Nous ne répéterons pas la traduction ici, et si vous parlez espagnol, vous saurez pourquoi.

Jose Mourinho vs Pep Guardiola

Mourinho et Guardiola vont probablement se donner la tête tant qu’ils seront tous les deux dans le match, mais l’une des tirades les plus mémorables de Mourinho est survenue au lendemain d’un Clasico.

“Guardiola est un entraîneur fantastique, mais j’ai gagné deux ligues des champions”, a déclaré Mourinho après que son équipe du Real Madrid a perdu face à Barcelone de Guardiola lors de l’édition 2010-11 de la compétition.

“Il a gagné [only] une Ligue des Champions et c’est celle qui m’embarrasserait. J’aurais honte de l’avoir gagné avec le scandale de Stamford Bridge et s’il le remporte cette année ce sera avec le scandale du Bernabeu.

“J’espère qu’un jour, Guardiola aura la chance de remporter une véritable Ligue des Champions, un championnat brillant et propre sans scandale.”

Gerard Pique vs Alvaro Arbeloa

Ce sont toujours ceux que vous soupçonnez le moins. Arbeloa a toujours semblé être le type silencieux pendant son séjour en Angleterre, mais cela n’a pas toujours été vrai pour l’arrière droit.

Le bœuf d’Arbeloa avec Piqué remonte à 2013, lorsque la réponse de ce dernier à un penalty du Real Madrid était de comparer le match de Los Blancos contre Elche à un film de comédie. Arbeloa a répondu en nature, mais cela ne s’est pas arrêté là.

“Un joueur qui a commencé une fois en 32 matchs ne mérite pas de réponse. Je vais dire à mes amis de me dire quand je ne suis pas un protagoniste, que ce soit sur le terrain ou en dehors de celui-ci », Pique tweetera plus tard en réponse à une conversation supplémentaire de son coéquipier international espagnol. Coupe.

Jose Mourinho vs Lionel Messi

Ouais, c’est encore Mourinho, faisant ce qu’il fait le mieux – reconnaître ses propres succès et ignorer sélectivement les occasions où il n’a pas fait les choses correctement.

“Messi a marqué 50 buts qui ne valaient rien”, a déclaré Mourinho en 2012 après que son équipe du Real Madrid a battu le Barça au titre, en utilisant ce commentaire pour justifier pourquoi Messi ne méritait pas de gagner le Ballon d’Or.

Nous nous demandons si Messi a été stimulé par cela en aidant son club à remporter le titre en 2012-13, marquant «seulement» 46 fois et en laissant Mourinho sans emploi à la fin de la campagne.

Samuel Eto’o vs Tout le Real Madrid

Eto’o n’a jamais vraiment réussi au Real Madrid, rejoignant le club en tant qu’adolescent mais ne faisant que sept apparitions seniors pour le club.

Donc, quand il a remporté la Liga avec ses rivaux de Barcelone en 2005, cela signifiait un peu plus pour lui. À tel point qu’il s’est précipité dans les célébrations et a scandé «Madrid, salauds, saluez les champions .:

Il s’est excusé peu de temps après, disant: “Je n’ai jamais voulu montrer le moindre manque de respect à qui que ce soit.” C’est une étrange façon de procéder, remarquez.

Plus de Planet Football

10 des meilleurs décrocheurs managers: Mourinho, Conte, Pulis, Pardew…

Pouvez-vous nommer le meilleur buteur de chaque saison de Liga depuis 1990?

Un hommage à contrecœur à Sergio Ramos, l’anti-héros irremplaçable du football

Célébration de Romario à Barcelone: ​​football, vols et f * cking