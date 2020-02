Sept fois, Sir Alex Ferguson a eu une énorme crise avec un joueur de Man Utd

Lectures rapides

Sir Alex Ferguson était célèbre pour ses compétences en gestion d’homme à Manchester United – mais l’Ecossais pouvait encore se mettre en colère à tout moment.

Le manager n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pensait et s’est affronté avec plusieurs des grandes stars de United pendant ses 27 ans à Old Trafford.

Voici sept joueurs de United qui ont tous ressenti la colère de Ferguson et son fameux traitement au sèche-cheveux.

Roy Keane

Ferguson et Keane sont deux des plus grands personnages du football et leurs personnalités se sont finalement affrontées.

Le milieu de terrain a envoyé des ondes de choc autour d’Old Trafford lors de l’entretien de ses coéquipiers lors d’une interview avec MUTV après une infâme défaite 4-1 contre Middlesbrough.

Ferguson n’a montré aucune pitié en le dépouillant de son poste de capitaine et cette interview a finalement marqué la fin de la carrière de Keane United.

Le temps n’a guéri aucune blessure et ils ont tous deux ravivé la querelle en se critiquant mutuellement à plusieurs reprises.

“Je ne pardonnerais pas à Ferguson”, a déclaré Keane à Off The Ball en 2019. “La tournure médiatique, la façon dont j’ai apparemment bouleversé tout le monde, c’était complètement absurde.

«Ferguson est sorti par la suite et a dit qu’il avait toujours fait ce qu’il y avait de mieux à Manchester United. Absurdité.”

🎥 Depuis le coffre ITV Sport 🎥

“Ce n’est pas parce que Alex Ferguson dit que cela signifie que c’est la vérité.”

Roy Keane discute de la tristement célèbre interview de MUTV et de son ancien patron à Old Trafford 🗣 pic.twitter.com/6nRs0sl2y6

– ITV Football (@itvfootball) 7 février 2020

Jaap Stam

Stam a connu un succès incroyable au cours de ses trois années à United, remportant le triplé et un triplé de titres de champion, mais cela ne l’a pas empêché de tomber sur Ferguson.

Le manager aurait été enragé par l’autobiographie de Stam, dans laquelle il a affirmé qu’il avait été braconné par United et Ferguson avait ordonné à ses joueurs de plonger dans les matchs européens.

Sans surprise, le défenseur a été expédié dans la Lazio quelques semaines plus tard.

David Beckham

Le couple avait à l’origine une relation de type père-fils alors que Beckham traversait l’académie pour devenir un élément clé de l’équipe de Ferguson United.

Cependant, le manager de United s’était fatigué du style de vie des célébrités de Beckham et estimait que cela éclipsait son travail de footballeur professionnel.

À la suite d’une défaite 2-0 de la FA Cup au cinquième tour par Arsenal en février 2003, un Ferguson enragé a donné un coup de pied dans les vestiaires et il a frappé Beckham juste au-dessus de son œil gauche.

Alors que la plupart des managers s’excusaient, Ferguson était furieux contre Beckham parce que l’histoire avait été divulguée aux médias.

“Le lendemain, l’histoire a été dans la presse”, a déclaré Ferguson dans son autobiographie de 2013. «En public, un groupe Alice a souligné les dégâts infligés par la botte. C’est à cette époque que j’ai dit au conseil d’administration que David devait partir. »

«Mon message aurait été familier aux membres du conseil qui me connaissaient. La minute où un joueur de Manchester United a pensé qu’il était plus grand que le manager, il a dû partir. »

Le milieu de terrain s’est vu montrer la porte et a signé pour le Real Madrid à la fin de cette saison, mais Ferguson et Beckham n’ont eu aucune rancune.

👟💥 #OnThisDay en 2003, Sir Alex Ferguson a pris son traitement de sèche-cheveux à un autre niveau…

Quand Arsenal a battu Man Utd 2-0 à Old Trafford, Fergie a décidé de mettre sa colère sur une chaussure de football à proximité, entrant en collision avec le visage de David Beckham! pic.twitter.com/fjvyw2hTyv

– The Sportsman (@TheSportsman) 15 février 2019

Wayne Rooney

Rooney est peut-être le meilleur buteur de tous les temps de United, mais l’attaquant a quand même eu un certain nombre d’agressions de haut niveau avec Ferguson au cours de leurs neuf années de travail ensemble à Old Trafford.

Leur relation semblait irréparable lorsque Rooney a rendu une célèbre demande de transfert en 2010, mais ils ont finalement réglé les choses.

Cependant, l’un des derniers actes de Ferguson en tant que patron de United a été de révéler que Rooney avait de nouveau demandé à quitter le club en 2013 – une affirmation rejetée par le joueur.

Peter Schmeichel

Schmeichel a quitté le club en 1999 après les avoir aidés à remporter le fameux triplé, mais sa carrière à United a duré presque cinq ans avant cela.

Le gardien de but a été effectivement limogé en 1994 après une énorme dispute avec Ferguson après un match nul 3-3 avec Liverpool, et il a demandé à son agent de lui trouver un nouveau club.

«Je n’ai rien pu faire contre les buts et j’ai très bien joué, a dit Schmeichel. «Mais après le match, il est venu directement vers moi parce que mes coups de pied de but avaient été directement au milieu et que Neil Ruddock les avait dirigés directement vers l’arrière.

“Je ne pensais pas que c’était juste. Nous avons fini par avoir une rangée massive, massive. Plus on se disait, pire c’était.

«Évidemment, j’ai franchi la ligne d’arrivée. Le lendemain, on m’a appelé et il a dit: «Écoutez, je dois vous renvoyer. Je ne peux pas tolérer que mes joueurs me parlent comme ça. Cela va à l’encontre de mon autorité. »»

Heureusement pour les fans de United, le couple a corrigé leurs divergences le lendemain et Schmeichel a remporté quatre autres titres de Premier League à Old Trafford.

Paul Ince

Ince était un élément clé de la première grande équipe unie de Ferguson, mais il a demandé à être appelé “The Guv’nor” par ses coéquipiers et son ego a irrité le manager.

Ils avaient une relation glaciale et Ferguson a blâmé l’ancien capitaine de l’Angleterre pour une défaite 4-0 en Ligue des champions contre Barcelone en 1994.

Sir Alex a ensuite vendu Ince à l’Inter Milan quelques mois plus tard et quand il est retourné en Premier League avec Liverpool, son ancien entraîneur lui a fait une réputation de «grand moment Charlie».

😳 “J’ai battu un, battu deux, puis je l’ai perdu et Norwich a presque marqué un but …”

😡 «Je me place face à Fergie. Il y a de la salive dans mes yeux et ma bouche… “

Sir “Sir Alex dit:” Il n’y a qu’un seul Guvnor ici, ce n’est pas vous. “”

Une histoire brillante de Paul Ince 😂 #MUFC pic.twitter.com/7pNtofF2xh

– talkSPORT (@talkSPORT) 28 janvier 2019

Ruud van Nistelrooy

Van Nistelrooy a finalement déménagé à United en 2001, et il est devenu l’un des attaquants les plus prolifiques de leur histoire, marquant 150 buts en 219 apparitions.

Mais tout a tourné au vinaigre en 2006 lorsque Ferguson l’a exclu du succès final de United League Cup face à Wigan et la paire a eu une confrontation explosive.

“Je l’ai appelé un certain nombre de choses dans une rage aveugle”, a déclaré Van Nistelrooy à Eleven Sports en 2019. “Coquine et têtue comme je l’étais, je ne pouvais pas me séparer de cela pendant un certain temps après.

“C’est comme ça que tout s’est écrasé. C’était vraiment irrespectueux. »

Ferguson était furieux et l’attaquant néerlandais a été vendu au Real Madrid cet été-là, bien que Van Nistelrooy se soit excusé auprès du manager quelques années plus tard.

