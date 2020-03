Sept joueurs critiqués publiquement par Jose Mourinho – et comment ils ont réagi

Lectures rapides

Jose Mourinho n’a pas peur de critiquer publiquement un joueur s’il le juge nécessaire, mais a obtenu des résultats mitigés jusqu’à présent tout au long de sa carrière à cet égard. Cela changera-t-il à Tottenham?

Mourinho utilise depuis longtemps la psychologie comme un moyen d’inspirer une réaction de ses joueurs – ou de faire pression sur ses adversaires. Il l’a même admis en 2014: «Tout ce que je dis et fais est des jeux d’esprit. La seule chose qui ne soit pas des jeux d’esprit, ce sont les résultats. »

Voici sept exemples de sa critique publique de l’un de ses joueurs, ainsi que ce qui s’est passé ensuite.

Joe Cole – octobre 2004

Ce que Mourinho a dit: «Lorsqu’il a marqué le but, le match s’est terminé pour lui. Après cela, j’avais besoin de 11 joueurs pour mon organisation défensive et je n’en avais plus que 10. »

Que s’est-il passé ensuite: Cole avait flatté de tromper à Chelsea jusqu’à l’arrivée de Mourinho en tant que manager. L’attaquant a répondu à l’amour dur du Portugais en s’établissant comme un habitué du club et du pays, à tel point que nous l’aimons toujours vraiment.

Ricardo Carvalho – août 2005

Ce que Mourinho a dit: “Ricardo Carvalho semble avoir des problèmes pour comprendre les choses, peut-être devrait-il passer un test de QI, ou aller dans un hôpital psychiatrique ou quelque chose.”

Que s’est-il passé ensuite: Carvalho était mécontent de ne pas avoir été choisi pour le premier match de la saison 2005-06, mais il est retourné dans les bons livres de Mourinho et a rejoint le manager pour la troisième fois au Real Madrid, ayant également servi sous ses ordres à Porto.

Pepe – mai 2013

Ce que Mourinho a dit: «Pepe a un problème. Et son nom est Raphael Varane.

“C’est toute l’histoire. Ce n’est pas facile pour un homme de 31 ans avec beaucoup d’expérience derrière lui d’être expulsé de l’eau par un gamin de 19 ans. C’est très simple. Le problème est très simple. La vie de Pepe a changé. “

Que s’est-il passé ensuite: Le temps passé par Mourinho à la tête du Real Madrid s’est terminé par une acrimonie, les joueurs seniors du club étant mécontents du traitement d’Iker Casillas. Après avoir qualifié la saison 2012-13 de «pire de ma carrière», il a quitté le Bernabeu, ouvrant la voie à son retour à Stamford Bridge.

Eden Hazard – mai 2014

Ce que Mourinho a dit: «Quand les commentaires viennent d’un joueur comme Eden, c’est normal parce qu’il n’est pas le genre de joueur à se sacrifier pour l’équipe. Normalement, vous obtenez ce genre de commentaires de joueurs comme lui, de joueurs qui ne peuvent pas résoudre un problème comme nous l’avons fait dans le premier objectif.

“Eden est le genre de joueur qui n’est pas si mentalement prêt à regarder en arrière vers son arrière gauche et à lui laisser sa vie.”

Que s’est-il passé ensuite: La première saison de Mourinho à Chelsea s’est terminée par la déception, mais la campagne suivante, les Bleus ont remporté le titre, Hazard remportant le titre de footballeur de l’année de la FWA et de joueur de l’année des joueurs PFA. Ne parlons pas de la troisième saison.

Luke Shaw – avril 2017

Ce que Mourinho a dit: “Je ne peux pas comparer la façon dont il s’entraîne [with other contenders for the position], la façon dont il s’engage, la concentration, l’ambition. Il est loin derrière. »

Que s’est-il passé ensuite: Ce n’était pas la première ou la dernière fois que Mourinho critiquait Shaw, mais c’était peut-être le plus piquant. Il y avait des signes d’amélioration à un moment donné, mais ça n’a jamais vraiment commencé, n’est-ce pas?

Paul Pogba – Presque tout le temps

Ce que Mourinho a dit: Eh bien, par où commencer? Nous avons rassemblé cette chronologie de la relation turbulente de Pogba et Mourinho au début de sa dernière saison à Old Trafford, qui s’est terminée avec le manager affirmant qu’il n’avait jamais été aussi heureux avec le milieu de terrain. Un mois plus tard, Mourinho dépouilla Pogba de la vice-capitainerie.

Que s’est-il passé ensuite: Mourinho n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de Pogba et a finalement payé le prix en perdant son emploi, même s’il ne semble pas que le Français ait un avenir à long terme à Old Trafford.

Tanguy Ndombele – décembre 2019

Ce que Mourinho a dit: «Je ne peux pas dire qu’il est blessé parce que dans cinq minutes nous commençons la séance d’entraînement que peut-être vous allez dans les gradins et vous pouvez le regarder. «Et il va s’entraîner normalement. Je ne peux donc pas dire qu’il est blessé. Je peux dire qu’hier, il m’a dit qu’il ne se sentait pas dans des conditions pour jouer. »

Que s’est-il passé ensuite: Trois jours plus tard, Mourinho a félicité Ndombele pour sa performance «absolument phénoménale» lors d’un match nul 2-2 avec Norwich City. Une fois encore trois jours passés, Mourinho essuyait un autre coup à la durabilité du milieu de terrain: «Il est toujours blessé. Il est blessé, il n’est pas blessé, il joue un match. C’est la même chose depuis le début de la saison. »

Et Mourinho a sans doute pris son plus gros coup à Ndombele après avoir remplacé le milieu de terrain à la mi-temps lors du match nul 1-1 des Spurs à Burnley: «En première mi-temps, nous n’avions pas de milieu de terrain… Je ne vais pas m’enfuir et j’ai dois dire qu’il [Ndombele] a eu assez de temps pour arriver à un niveau différent. Je sais que la Premier League est difficile, et certains joueurs mettent beaucoup de temps à s’adapter à une ligue différente.

«Mais un joueur avec son potentiel doit nous donner plus qu’il ne nous donne, surtout quand on voit comment Lucas, Lo Celso et ces joueurs jouent. J’attendais plus de lui en première mi-temps. »

