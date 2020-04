BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 01 MARS: Matty Godden de Coventry City célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué son premier but lors de la Sky Bet League One match entre Coventry City et Sunderland à St Andrews (stade) le 01 mars 2020 à Birmingham, Angleterre . (Photo de Lewis Storey / .)

Comme le football a été interrompu pendant ce qui semble être un certain temps; Last Word on Football a jeté un œil aux joueurs de Coventry City qui pourraient partir en transfert gratuit cet été.

Sept joueurs de Coventry City pourraient perdre cet été grâce aux transferts gratuits

Contrats arrivant à expiration

Coventry City pourrait perdre un certain nombre de joueurs pour libérer les transferts, la pandémie de coronavirus provoquant une inquiétude immédiate.

La saison des Sky Blues ne se poursuivra que le 30 avril au plus tôt, mais la suspension pourrait se prolonger pendant l’été.

Mark Robins a fait de Coventry l’une des équipes les plus remarquables de la Ligue 1.

Ils entrent dans la pause forcée cinq points d’avance sur Rotherham, deuxième, et huit points d’avance sur Sunderland, septième.

Le plus bas des Sky Blues est tombé au classement ce trimestre est 10e et a été un candidat ferme à la promotion.

Jordy Hiwula

Angleterre U19 international Hiwula a fait 15 apparitions cette saison pour les Sky Blues.

Il n’a cependant pas figuré sur le terrain depuis son rôle de remplaçant lors du match nul 1-1 avec Sunderland en novembre 2019.

Le joueur de 25 ans a été présenté comme un homme qui quitte les Sky Blues après avoir lutté pour des opportunités sous Robins. Il est donc probable qu’il évaluera ses options cet été.

Amadou Bakayoko

Le joueur de 24 ans a eu du mal à se mettre en forme en début de saison.

Il lui a fallu onze matches – dont quatre où il n’était pas impliqué – pour marquer le premier de ses cinq buts cette saison.

Ses performances se sont légèrement améliorées avant la suspension forcée, mais il se classe troisième – et quatrième au sein du club – parmi ses confrères attaquants.

Zain Westbrooke

Sa forme impressionnante cette saison fait qu’il est presque garanti qu’il recevra de nouvelles conditions quelle que soit la promotion.

Le milieu de terrain passionnant a été lié à West Brom et à Derby County et pourrait donc avoir la tête tournée.

Jodi Jones

Jones est une figure populaire parmi les fidèles des Sky Blues et a régulièrement montré son talent depuis son arrivée en 2016.

Malheureusement, des blessures consécutives au LCA ont sérieusement entravé ses opportunités.

Il n’a joué que 43 minutes de football cette saison alors qu’il revient lentement à la forme physique.

Reise Allassani

Allassani a eu sa carrière professionnelle constamment gâchée par une blessure.

L’ancien jeune de Crystal Palace n’a pas été proche de l’équipe première pendant la plupart des deux années qu’il a passées avec les Sky Blues.

Depuis 2018, il est prêté avec un trio de clubs hors ligue; il a subi une blessure au ligament du genou avec Dulwich Hamlet plus tôt cette saison.

Charlie Wakefield

Wakefield est un autre à avoir soulevé des points d’interrogation autour de son avenir ayant à peine eu un impact sur la première équipe.

L’ancien starlette de Chelsea n’a jamais vraiment démarré sa carrière à Coventry en raison d’un certain nombre de blessures.

Son dernier revers, une blessure aux ischio-jambiers, a de la viande qu’il n’a pas présentée depuis un run-out de dix minutes contre Gillingham en août 2019.

Jordan Young

Les opportunités de Young avec la première équipe ont été limitées.

Le succès de Coventry cette saison, en particulier de Westbrooke, Liam Kelly et Callum O’Hare, signifie qu’il n’a pas eu à être sollicité par Robins.

Le milieu de terrain a été limité à une seule apparition – à venir dans le trophée EFL – cette saison.

