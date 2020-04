Sera-ce? Bourse proposée par Barcelona Chelsea: Coutinho pour Kanté | Premier League

Bienvenue dans le monde de ceux qui achètent sans argent! Au milieu de la pandémie de coronavirus Covid-19, sachant que ce qui s’en vient est une crise économique aux proportions énormes, le football, qui se vantait de sa danse de millions, va maintenant devoir baisser la tête et aller sur le marché du citoyen moyen.

Les experts avaient déjà prévenu que les transferts de plus de 100 millions d’euros appartiendraient au passé et c’est pourquoi, dans le nouveau scénario, beaucoup devront sortir et proposer le troc en l’absence de cash.

Selon les informations provenant d’Espagne, le FC Barcelone lui-même le ferait avec l’un de ses joueurs les plus chers: Coutinho.

Il s’avère que quand il le voulait, il a payé 120 millions d’euros pour lui, plus 40 en variables. Mais il s’est avéré que le caprice d’aujourd’hui est un excellent insert, car il n’a pas fonctionné dans l’équipe Messi, ni convaincu en Allemagne, où il a été prêté au Bayern Munich, qui ne rendra pas l’option d’achat effective car il est un joueur sans importance.

C’est pourquoi, comme l’explique le journal Mundo Deportivo, ils profiteront du fait que le Brésilien et sa famille souhaitent rentrer en Angleterre, où ils étaient si heureux. Ce ne sera pas Liverpool, le rêve du gaucher, mais un autre prétendant, entre Leicester, Tottenham et Chelsea. Et c’est là que la question devient intéressante.

Précisément à Chelsea, il y a un homme qui est suivi au club catalan (et dans la moitié du monde de plus) après sa Coupe du monde 2018 en Russie, dont il a été couronné champion: N’golo Kanté. Il se trouve que, malgré un prix avantageux, le milieu de terrain efficace n’a pas de continuité avec Frank Lampard, et c’est ce que les Espagnols exploiteraient.

Ils, selon la source, sont exhortés par un joueur avec ce profil, puisque Vidal et Rakitic sont absents et Busquets, à 32 ans et avec une usure importante, avait envoyé un SOS il y a quelque temps. Ce serait parfait!

Mais voici la question des affaires hostiles: qui gagne vraiment dans ce troc? Ce sont deux acteurs avec des devis supérieurs à 80 millions d’euros, et cela faciliterait l’accord. Mais Coutinho (27 ans) ne s’est adapté ni en Espagne ni en Allemagne, qu’est-ce qui garantit qu’il le fera à Chelsea? Oui, c’est le Premier ministre où il a déjà triomphé, mais Liverpool est radicalement différent dans le jeu et le schéma de l’équipe de Lampard. Et en janvier prochain, les problèmes de nationalité pour le Brexit viendront: il est portugais, pas britannique, et il occuperait une place d’étranger.

A Barcelone, en revanche, ils feraient une belle affaire, après de nombreux trébuchements et des signatures insipides, mais Kanté est déjà génial (29) et il ne s’agit pas de sauter dans le vide s’ils ne garantissent pas qu’il sera le protagoniste. Et cela dans l’équipe Messi est un total inconnu.