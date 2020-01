Sergi Gómez, du transférable à l’homme clé

Sergi Gómez est l’un des joueurs qui a subi un changement radical au sein du Sevilla FC. Le défenseur, qui était en été sur la liste transférable, fait désormais partie de la rotation de Lopetegui.

Une situation qui reflète l’importance du travail quotidien pour les joueurs et qui lui a valu les éloges du staff de Séville. Un exemple de ceci était les mots que Monchi lui a dédiés au sujet de son statut.

Je pense que c’est un exemple de professionnalisme, dont on veut avoir dans l’équipe.

Ce n’est pas pour moins. Lopetegui l’a pris en compte dans plusieurs alignements ces dernières semaines. Et maintenant, vous pouvez avoir plus de minutes avant le scénario de blessure. Et c’est que toujours, le travail sort à flot.