Sergi Roberto connaît déjà son premier rival

Le lanceur de sorts professionnel, Ibai Llanos, a organisé un tournoi appelé La Santander Challenge League dans lequel 19 équipes de la première division espagnole (seul Majorque est absent) Ils s’affrontent dans un tournoi sans précédent dans lequel chaque équipe est représentée par un joueur et les bénéfices iront à l’UNICEF, qui utilisera l’argent pour aider à combattre le coronavirus.

20/03/2020

Agir à 21:56

CET

Álvaro Hernández

Le tournoi a commencé aujourd’hui à 19h et il a déjà quitté les premiers matchs du tour avant les huitièmes de finale où les équipes classées du 13e au 20e dans le tableau de la Ligue de Santander ont joué la passe aux huitièmes. Dans ces premiers jeux, nous avons pu voir de bons joueurs sur la console comme Aitor Ruibal, qui a été imposée aux Pedro Porro obtenir le laissez-passer aux huitièmes de Leganés et Lucas Perez, qui a fait preuve d’une grande qualité en approuvant les Kevin Vazquez et donc obtenir Alavés au prochain tour.

Le dernier match de la journée a été celui disputé entre l’Espanyol, représenté par Adrian Embarba et Eibar avec Edu Expósito. Le match s’est terminé avec un 3-6 et avec ce résultat, Eibar d’Edu Expósito sera le rival de Sergi Roberto et F.C. Barcelone dans un match qui peut être vu de 18h00 dans l’après-midi sur Movistar Plus y Chaîne Twitch d’Ibai Llanos.