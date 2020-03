Sergi Roberto représentera Barcelone dans la «Liga virtuelle»

Sergi Roberto représentera Barcelone dans un tournoi de jeu vidéo dans lequel chaque équipe de la Liga aura un joueur qui prendra le commandement de son équipe dans FIFA 20.

Le tournoi est organisé par Ibai Llanos. le plus célèbre pour être un commentateur de compétitions de jeux vidéo. Il sera diffusé en direct en ligne, avec certains des commentateurs les plus célèbres d’Espagne racontant l’action.

En plus de Roberto, Marco Asensio (Real Madrid) et Marcos Llórente (Atlético Madrid) sont parmi les joueurs les plus célèbres qui participent.

Le tournoi aurait le statut officiel de la Liga, bien qu’il s’agisse uniquement d’une compétition amicale. L’objectif, en plus de remonter le moral des fans, est de collecter des fonds pour les professionnels de la santé.

Le capitaine de Chelsea, César Azpilicueta, un autre Espagnol, travaillerait à l’adapter ou serait impliqué d’une manière ou d’une autre.

Le projet a commencé après que Borja Iglesias du Real Betis et Sergio Reguilón de Séville aient joué le derby de Séville en ligne alors qu’ils ne pouvaient pas jouer sur le terrain en raison de la crise sanitaire actuelle.

Le match a été une aventure passionnante avec Séville qui menait 2-0, avant que le Betis ne marque 4 fois de suite pour porter le score à 2-4. Reguilón a fait preuve d’un grand caractère et a marqué trois fois de suite lui-même, reprenant la tête à 5-4. Mais Iglesias a riposté pour porter le score à 5-5 en temps normal. Les joueurs ont accepté de commencer une nouvelle partie et d’attribuer la victoire à celui qui a marqué le premier. Le vainqueur viendrait pour Betis, avec Iglesias marquant en utilisant son propre avatar pour faire le score final 5-6 pour Betis.