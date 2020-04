Sergi Roberto sur l’objectif du PSG: je suis resté debout toute la nuit à le regarder!

Sergi Roberto dit qu’il a à peine dormi après avoir marqué le but vainqueur de Barcelone lors du match de l’UEFA Champions League contre le Paris Saint-Germain en mars 2017.

S’adressant à la chaîne YouTube du club via un appel vidéo, Roberto a parlé de plusieurs sujets.

“Je ne sais pas si j’ai pu dormir. Rien, très peu, deux heures … Je me suis levé toute la nuit à regarder le but encore et encore, je n’ai pratiquement pas dormi “, a expliqué le latéral.

Roberto a également déclaré qu’il espérait que la Liga donnerait aux équipes le temps d’une pré-saison lorsque les compétitions reprendraient après les arrêts dus à la pandémie mondiale.

«J’espère qu’il y aura une pré-saison au retour de la compétition, car au final, les entraînements de nos jours sont différents. J’espère que lorsque la compétition reviendra, nous pourrons construire notre forme pour concourir au niveau maximum », a-t-il déclaré.

L’arrière indique qu’il essaie de tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation.

«Nous allons bien, nous remercions le personnel de l’assainissement et nous envoyons beaucoup de force aux personnes concernées. Et surtout, il est très important de rester à la maison », a déclaré Roberto.

«Ne pas quitter la maison est ce qui est le plus compliqué, mais j’aime passer du temps avec ma fille. Malgré les mauvaises choses, il y a de bonnes choses comme être avec sa famille. Je fais du sport avec elle et je joue toute la journée avec elle. J’ai beaucoup de chance et elle se lève vers 8 heures “,