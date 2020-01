Sergiño Dest: joueurs sous-estimés de 2020

Crédit photo: .

De nombreux blogs et entreprises ont créé des listes intitulées «Les 100 meilleurs footballeurs du monde» ou «Le meilleur XI du monde». Ces listes sont amusantes à regarder et à imaginer que tous ces grands joueurs travaillent ensemble, mais certains ont des frais inimaginables, ce qui rend les transferts presque impossibles.

Joueurs sous-estimés 2020: Sergiño Dest

Ces files d’attente ne sont rien de plus que des fantasmes, donc ici à Last Word On Football, nous voulions créer une liste plus utile et réaliste. Voici nos choix pour le marché XI de 2020. Ce sont les joueurs dont les valeurs de marché sont bien inférieures à ce qu’ils apportent sur le terrain, ou peut-être que leur club est prêt à les laisser partir à bas prix. Il s’agit de la deuxième entrée de cette série et nous continuerons notre choix pour la position d’arrière droit.

La première position sur le terrain

Notre choix – Sergiño Dest

Club – Ajax

Âge – 19

Forces – Passer, réussir les clés et dribbler

Faiblesses – Duels aériens

Valeur marchande – 13,68 millions de dollars

Notre estimation – 23 millions de dollars

Sergiño Dest: un aperçu

Dest est toujours en train de s’établir mais cela a du sens car il est encore adolescent. Au cours de la dernière année, Dest a commencé à percer dans la formation de départ de l’Ajax et il est maintenant une figure établie aux États-Unis. Il y a quelques mois à peine, Dest a pris une décision massive, choisissant de jouer pour l’USMNT au lieu des Pays-Bas, car il avait la nationalité des deux pays. Cela peut ne pas faire les gros titres en Europe, car les Oranje ont déjà une défense empilée mais aux États-Unis, Dest a été une grande annonce. Dest contribuera à renforcer un backline américain manquant, car il est discipliné au-delà de son âge.

Dest est un produit du célèbre système jeunesse Ajax. Il a gravi les échelons de ses équipes, jusqu’à atteindre finalement la première équipe en 2019. Il est peut-être très nouveau sur la scène professionnelle, mais il s’intègre parfaitement. Lorsqu’il a été recruté dans la première équipe en septembre 2019, son marché la valeur n’était que de 684 000 $, mais sa valeur a grimpé en flèche après une série de performances impressionnantes. Il n’est toujours évalué qu’à 13,68 millions de dollars, et est une perspective risquée, ayant si peu d’expérience, mais si un club prenait un risque et l’achetait, il pourrait obtenir bien plus que la valeur de son argent.

Style de jeu

Dest est un incroyable défenseur qui sait quand relever un défi et remporte la plupart de ses duels au sol. Pourtant, il apporte plus sur le terrain, Dest a une vision du terrain, développée au-delà de son âge, lui permettant de lancer des attaques par l’arrière avec une variété de grandes passes et de compétences de dribble. C’est pourquoi Dest s’intègre parfaitement dans le jeu de l’Ajax, car il peut gagner le ballon puis lancer une contre-attaque.

Dest est un joueur équilibré, jeune et toujours en progrès, tout en étant déjà un joueur de qualité. Sa valeur marchande est toujours bon marché, car il n’a que 19 ans, mais il peut être acheté pour un profit, car il s’améliore rapidement.

La semaine prochaine, nous choisirons les choix pour les positions du pack central. Ce sera une position difficile à choisir, car c’est une position très importante juste devant le but, donc les équipes ne risquent pas de mettre des jeunes. Revenez la semaine prochaine pour les choix et pour voir comment nous résolvons ce problème.

