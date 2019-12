Sergio Busquets, Lionel Messi sont les plus importants de Barcelone, Casemiro

Sergio Busquets a fait l'éloge du milieu de terrain du Real Madrid Casemiro qui estime que le milieu de terrain est le joueur le plus important de Barcelone avec Lionel Messi.

Le Brésilien a parlé à quel point il évalue le joueur de 31 ans et pourquoi il a tant d'admiration pour le milieu de terrain de Barcelone.

«Pour parler de Busquets, je dois dire que ces dernières années, il a été une référence pour de nombreuses personnes. Son profil et celui de Xabi Alonso sont très similaires. Ce sont deux grands joueurs, surtout avec le ballon.

«Nous parlons de Messi, Suarez ou avant Neymar, mais Busquets est pour moi le plus important. Nous avons parlé d'Iniesta, Xavi, mais il a toujours été là avec le travail le plus sombre et est l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs.

«Par rapport à moi, il est différent. Il n'a peut-être pas l'affichage physique comme le mien mais il est toujours très bien positionné, toujours bien placé et c'est très important. Pour moi, à côté de Messi, il est le joueur le plus important de Barcelone ces dernières années. »

Source | Revista Libero

Busquets a commencé 11 des 18 matchs de Barça en Liga cette saison, et l'équipe a eu du mal quand il n'était pas là.

Il a raté El Clasico en raison d'une maladie et le Barça a peiné au milieu de terrain, et il était également absent du onze de départ pour les défaites contre Levante, Grenade et Athletic Bilbao.