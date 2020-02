Sergio Ramos et une marque importante avec le Real Madrid en Ligue d’Espagne | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le défenseur central a été atteint pour le joueur avec le plus de derbies madrilènes de l’histoire.

Sergio Ramos, défenseur et capitaine du Real Madrid.

1 février 2020, 16 h 13

Sergio Ramos a joué son derby de Madrid 42 et égalé Paco Gento et Manolo Sanchís en tant que footballeur avec plus de duels dans l’histoire entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, dans une “joie immense” qui l’a motivé à continuer à travailler.

«Je suis très heureux d’obtenir les trois points dans un match spécial. Sur le plan personnel, continuer à battre des records et des statistiques est une joie immense, et aussi à égaler des personnes qui sont des légendes de l’histoire du club comme Gento et Sanchís. Cela nous donne envie de continuer à travailler et de continuer à nous battre jour après jour pour les objectifs », a-t-il déclaré aux médias du Real Madrid.

Les derbies de Sergio Ramos sont divisés entre 25 en Ligue, sept en Copa del Rey, six en Ligue des champions, trois en Super Coupe d’Espagne et un en Super Coupe d’Europe. Il a marqué six buts pour l’Atlético de Madrid, une statistique qui ne fait que s’améliorer contre Séville avec sept.

«Nous avons opté pour un système comme celui que nous avons utilisé en finale de la Super Coupe d’Espagne. Nous sommes deux équipes qui ont beaucoup de respect pour nous. L’Atlético ferme très bien derrière et laisse peu de places et dans la première partie cela nous a coûté cher », a-t-il analysé à propos du match de Santiago Bernabéu.

«Au final, en insistant sur la deuxième partie, avec les changements, nous avons pu augmenter la pression et mieux contrôler le jeu et arriver avec plus d’insistance. Il y a des choses à améliorer, mais nous sommes dans un moment et de très bonne humeur », a-t-il déclaré.

