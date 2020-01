Sergio Ramos: “Le câlin de Nacho à Zidane résume l’unité du groupe”

Sergio Ramos a apprécié la performance du Real Madrid dans le New Zorrilla sur Movistar TV: «Aucune équipe n’est facile, ils ont été fermés et il nous a été difficile de créer des espaces, nous l’avons atteint au fil du temps en essayant pour le groupe. Maintenant, pour continuer à ajouter. Le leadership? C’est important, la Ligue est longue et de plus en plus compliquée, vous pouvez laisser des points contre n’importe quel adversaire. Nous devons essayer de continuer à ajouter trois par trois, que Madrid est toujours vu avec engagement et identité. Le câlin de Nacho avec Zidane? Résumez l’unité du groupe, c’est très bien. Tous les joueurs sont importants quel que soit le temps de jeu. »