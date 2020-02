Sergio Ramos: “Notre équipe n’a pas changé, nous avons perdu mais nous avons bien joué”

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a parlé aux médias lors de la conférence de presse d’avant-match avant le choc de mercredi contre Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ramos a discuté des deux derniers matchs de l’équipe en Liga, où Madrid a perdu des points contre le Celta de Vigo et Levante pour perdre la tête du classement.

«En fin de compte, le football est une question de score final. Notre équipe n’a pas changé, nous avons perdu un match mais nous avons bien joué. Nous avons bien fait beaucoup de choses, mais nous n’étions pas précis devant le but, et cela vous coûte du football. Nous avons maintenant la chance de faire une déclaration en Ligue des champions et à El Clasico, nous n’avons pas le temps de nous attarder et nous travaillons avec joie et enthousiasme », a déclaré Ramos.

Le capitaine a également expliqué que les derniers résultats de Madrid n’importe pas à City.

“Cela ne fait aucune différence. Parfois, en Ligue des champions, vous êtes en mauvaise forme et vous jouez un bon match. Notre tête et notre humeur sont au bon endroit et nous allons essayer de le prouver sur le terrain de jeu », a-t-il déclaré.

Le Real Madrid n’a pas réussi à marquer contre Levante, mais Ramos estime que l’équipe a suffisamment de puissance de feu.

“Ce n’est pas que nous n’avons pas créé d’occasions, nous avons manqué un objectif, mais il est facile d’en parler maintenant, il y a encore une longue saison devant nous et l’équipe fait beaucoup de choses dans le bon sens”, a expliqué Ramos.

Le défenseur a déclaré que la Ligue des champions est une compétition spéciale pour Madrid.

«Pour nous, c’est une compétition spéciale. Entendre l’hymne nous motive. Nous avons une grande histoire en Ligue des champions et cela ne se produit pas par hasard », a-t-il ajouté.

Ramos a également parlé de son contrat. Son accord actuel expire en 2021 et les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord.

“On en parle depuis quelques semaines et ma relation avec le club est dans un très bon moment, donc rien ne presse, on va arriver à un accord. Je comprends que le club propose des offres d’un an lorsque nous sommes à un certain âge. Il me semble que certains rapports veulent créer une sorte de tension entre le club et Ramos mais cela ne va pas se produire », a conclu le capitaine.