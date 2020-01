Sergio Ramos: “Nous sommes la même équipe qui a perdu à Majorque”

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, s’est entretenu avec les médias avant la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche contre l’Atletico de Madrid. Le défenseur a refusé d’admettre que l’Atletico sont des «ennemis» et a plutôt voulu les appeler «rivaux».

“Ce n’est pas bien de parler d’ennemis, il y a une rivalité mais je n’irais pas jusqu’à appeler une autre équipe ennemie. Ils ne sont qu’un de nos plus grands rivaux », a déclaré Ramos.

Ramos a également été interrogé sur le manque de punch du Real Madrid au cours des dernières semaines de la saison, si cela peut avoir un effet plus important contre l’Atletico, étant donné que Madrid sera privé de son meilleur buteur Karim Benzema.

«En fin de compte, nous sommes le Real Madrid et nous irons après avec tous les joueurs que nous avons. Il est vrai que certains joueurs nous manqueront, mais nous ferons de notre mieux pour que l’équipe puisse marquer. Nous n’avons pas de problème de score et nous espérons que Karim ne nous manquera pas », a expliqué Ramos.

Le capitaine a voulu expliquer qu’il s’agit de la même équipe qui a lutté au cours des premières semaines de la saison. Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait changé entre l’équipe qui avait perdu à Majorque et celle-ci, Ramos était clair.

«Notre coach utilise les ressources à sa disposition. Si vous travaillez, les choses se présenteront à vous et l’équipe est également en meilleure forme. Cela vous fait voir les choses différemment de ce qui s’est passé il y a des mois, mais nous sommes la même équipe », a-t-il déclaré.

Ramos a également déclaré qu’il pensait que c’était l’un des meilleurs moments de sa carrière.

«Je me sens très bien en ce moment, plus jeune chaque jour. C’est l’un des meilleurs moments de ma carrière, je pense, et si je réussis bien ce sera bon pour l’équipe. J’espère que nous ne subirons pas de blessures et que nous pourrons garder les draps plus souvent parce que c’est toujours très bon pour l’équipe », a conclu Ramos.