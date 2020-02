Sergio Ramos passe à la cinquième place de tous les temps au Real Madrid La Liga

Avec son apparition aujourd’hui contre Osasuna, Sergio Ramos a officiellement dépassé la légende du club du Real Madrid (et son prédécesseur) Fernando Hierro pour la cinquième place de tous les temps en Liga for Real.

Le match d’aujourd’hui, où Ramos a marqué le but vainqueur, a marqué la 440e participation du capitaine en Liga. Il ne reste plus que quatre joueurs devant lui: Santillana (461 apparitions), Casillas (510 apparitions), Sanchis (523 apparitions) et Raul (550 apparitions).

