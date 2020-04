Sergio Ramos sur le Real Madrid, le coronavirus et l’actualité en Espagne 2020 | Ligue d’Espagne

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a assuré, bien qu’il reconnaisse qu’il “voulait rejouer”, qu’il ne fallait pas être “égoïste” et qu’il fallait attendre jusqu’à ce “qu’il n’y ait aucun risque de contagion ou de futures rechutes” pour revenir à la compétition.

“Nous ne devons pas être égoïstes. L’opinion personnelle de chacun doit être laissée de côté et tenir compte des directives de santé. J’ai hâte de jouer et de jouer à nouveau. Jouer la Ligue, les Champions … et les compétitions sont finies, car j’ai cette ambition et cette envie de terminer la saison avec un titre. Mais vous devez attendre que les gens qui connaissent cela prennent les décisions et tant qu’il n’y a aucun risque de contagion ou de rechutes futures “, a déclaré Ramos dans une interview à la télévision du club.

En ce sens, le défenseur madrilène a insisté sur le fait que la décision de revenir à la compétition doit être “laissée entre les mains des spécialistes”. “Nous sommes au détriment de ce que le gouvernement dicte. Nous devons attendre, mais je vous dis déjà que je meurs d’envie de retourner au Bernabéu, de porter le maillot du Real Madrid et de revenir à la normalité”, a déclaré Ramos.

Le capitaine du Real Madrid est convaincu que le retour du football, si la compétition peut enfin reprendre, servira à “unir” et à “distraire” les gens du moment. “J’espère que le football reviendra à ce qu’il a été, un sport qui sert à unir et à distraire des milliers de personnes. Pour que les gens obtiennent cette énergie et soient enthousiasmés par leur équipe. Tout le monde s’y attend, mais cela nécessite un temps et un processus. J’espère que nous reviendrons bientôt, je ne sais pas si ce sera avec le public ou non, mais au moins ils ont la possibilité de le voir de chez eux. Nous devons tous être flexibles parce que la vie a changé. Nous devons faire notre part , collaborer et être unis », a déclaré le joueur du Real Madrid.

Un retour possible à l’entraînement et à la compétition auquel Sergio Ranos devra faire face dans la meilleure forme possible, après avoir pris un maximum de soin pendant l’accouchement. «À la maison, nous avons mis beaucoup d’accent sur le maintien de la nourriture, du repos et du travail. Peut-être qu’aujourd’hui je suis encore plus fort et plus fin que je ne l’étais il y a deux mois. Lorsque vous suivez une routine de match tous les trois jours, maintenir la force dans le bas du corps. Je suis pratiquement plus fort maintenant que les premières semaines “, a conclu Ramos.