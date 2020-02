Sergio Ramos sur Zinedine Zidane: “Tout le monde n’est pas capable de gérer un vestiaire, ou du moins pas d’une manière aussi naturelle que lui.”

Avant El Clasico, Sergio Ramos a fait une interview avec La Liga, où il a parlé de la capacité de gestion unique de Zidane, de son objectif Clasico préféré, de la course au titre et de l’importance de gagner El Clasico – avec un accent particulier sur la quantité d’élan que cela apporterait au équipe pour le reste de la saison s’ils devaient gagner.

«Ce n’est pas n’importe quel autre jeu. Bien qu’il n’y ait que trois points en jeu, comme à chaque match, El Clásico est un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Battre Barcelone nous apporterait une grande joie. De plus, cela a généralement un impact très positif sur le groupe en termes de moral ».

“Les deux équipes le savent et c’est quelque chose que nous devons gérer du mieux que nous pouvons pour en faire une incitation qui vous mène à la victoire. Dès le début de la semaine, toute l’expérience est différente. Cela attire beaucoup l’attention des médias, mais c’est aussi ce qui rend ce jeu si génial, la Liga, les joueurs … Le sentiment que vous ressentez est celui qui vient de l’intérieur, c’est vraiment difficile à expliquer “.

“Ce sera très uniformément contesté, en raison de l’étape de la saison où nous en sommes et parce qu’il n’y a pratiquement pas de différence en termes de points que nous avons. Cela pourrait être crucial ou non, selon le résultat, mais je pense qu’il y a encore un très long chemin à parcourir dans la saison de Liga. Il y a beaucoup de points à jouer et tout peut arriver. Il sera très important pour nous de gagner à domicile, devant nos fans, ce qui est également une motivation supplémentaire pour nous et nous donnera une plus grande satisfaction si nous gagnons. Nous sommes plus forts avec eux derrière nous et cela doit se voir. Espérons que nous pourrons faire une déclaration et gagner à domicile ».

«Être le joueur avec le plus d’apparitions au El Clásico est une énorme source de joie. J’espère que je pourrai continuer et jouer dans beaucoup d’autres. Ce serait un bon signe, car cela voudrait dire que je suis resté ici pendant encore de nombreuses années. Et si je peux sortir vainqueur, tant mieux. C’est aussi une récompense pour le travail acharné et les sacrifices consentis pendant tant d’années. Vous n’êtes pas dans le football pour les prix individuels, mais c’est très gratifiant de recevoir des récompenses individuelles et de battre des records qui semblaient hors de portée. C’est un grand facteur de motivation ».

«J’ai la même excitation que lorsque j’ai disputé mon premier Clásico. Je ne joue pas le jeu comme si c’était le dernier, je le joue comme si c’était le premier, avec la plus grande ambition et le plus grand désir de remporter la victoire. Le secret réside dans le travail acharné, le dévouement, ne pas perdre votre ambition; c’est vital. Rester au sommet est difficile, mais j’essaie de recommencer pour continuer à me battre pour plus d’argenterie, garder mon enthousiasme et l’ambition de réaliser de nouvelles choses. C’est l’une des clés ».

«Être capitaine de cette équipe est une grande source de fierté. Après tant d’années, vous gagnez en expérience, avec tant de jeux, de saisons et de bonnes et de mauvaises expériences. C’est un privilège et une fierté de porter le Brassard du capitaine du Real Madrid. Savoir que vous êtes un modèle pour des milliers d’enfants et vos propres coéquipiers est une responsabilité. J’essaie de me conduire de la meilleure façon possible afin que mon équipe et tous ceux qui sont connectés au Real Madrid soient fiers de leur capitaine ».

«Nous étions 1-0 au Camp Nou et j’ai marqué un en-tête sur un [Luka] Coup franc modrique. Nous avons fait match nul 1-1 et ce point nous a été essentiel pour remporter le titre. Nous avons été sacrés champions quelques matchs plus tard, à Malaga. C’était un objectif vraiment important, car chaque fois qu’ils obtiennent des trophées, ils ont toujours une signification particulière. »

«C’est vrai que la Liga est très compétitive, mais nous allons nous battre pour le titre. Nous sommes vraiment excités par la perspective de le gagner, et nous nous concentrons donc sur notre performance. La Liga devient plus difficile d’année en année et elle est toujours plus homogène. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas sortir en disant que vous allez gagner sur tous les terrains, car ce n’est pas vrai. N’importe laquelle des équipes peut vous causer des problèmes. C’est aussi ce qui rend le haut vol espagnol spécial et le rend encore plus excitant. Cela nous donnera encore plus de satisfaction si nous remportons le titre ».

«Il est un excellent entraîneur, non seulement en raison de son bilan et de tous les trophées que nous avons remportés sous lui. Il a passé de nombreuses années ici en tant que joueur et a une très bonne maîtrise de la vie dans les vestiaires. Tout le monde n’est pas capable de gérer un dressing, ou du moins pas de manière aussi naturelle que lui. Qu’ils obtiennent plus ou moins de temps de jeu, il a tous les joueurs motivés et c’est l’une de ces grandes forces. Il sait exactement ce qu’il peut retirer de chacun de nous et je le vois comme le coach parfait pour une équipe comme le Real Madrid. Nous espérons que nous pourrons vivre une nouvelle ère de grands triomphes avec lui ».