Sergio Ramos, Zinedine Zidane et Fede Valverde ont franchi des jalons dans le Derby de Madrid

De quoi se réjouir dans les vestiaires du Real Madrid après la victoire 1 – 0 du Derby sur l’Atletico samedi après-midi. Parallèlement à la victoire, deux des joueurs clés du Real Madrid, Sergio Ramos et Fede Valverde, ont atteint des jalons personnels dans le match (dont l’un, certes, est légèrement plus impressionnant que l’autre).

Sergio Ramos a marqué sa 42e apparition en Derby aujourd’hui, ce qui le place à égalité avec Manolo Sanchis et Gento pour le plus grand nombre d’apparitions en Derby de tous les temps. Une course incroyable et un témoignage de sa durabilité.

La répartition de ses apparitions au Derby est la suivante:

La Ligue (25)

Copa del Rey (sept)

Ligue des champions (6)

Super Coupe d’Espagne (3)

Super Coupe d’Europe (1)

Ramos a marqué cinq buts dans ce match.

Autre exploit: avec l’apparition d’aujourd’hui, Ramos a égalé les apparitions de Fernando Hierro en Liga (439), le plaçant juste derrière Santilla, Casillas, Sanchis et Raul. Le record de Raul est à 550 matches de Liga.

Avec la victoire d’aujourd’hui, l’entraîneur-chef Zinedine Zidane a dépassé le record de matchs gagnés de Jose Mourinho. Zidane est maintenant passé à 129 victoires en tant que manager du Real Madrid. Seuls Vicente Del Bosque et Miguel Muñoz ont accompli plus.

Remercions également notre jeune mâle Fede Valverde, qui, avec l’apparition d’aujourd’hui, a marqué son 50e match sous le maillot du Real Madrid. Comme c’est mignon!