Sergio Reguilón: «Je viens de Madrid et j’aimerais réussir au Real Madrid»

Sergio Reguilón a joué un rôle déterminant dans le système de Lopetegui à Séville cette saison. Après avoir impressionné lors de sa première saison l’année dernière avec le Real Madrid, le jeune a été prêté afin de poursuivre son développement et de faire de la place pour un nouvel arrivant, Ferland Mendy. Où se trouve son avenir est encore très dans l’air – un autre prêt, un retour au Real Madrid, ou le fullback pourrait-il être vendu? Une clause de rachat serait-elle incluse? L’avenir de Reguilón est probablement lié à celui de Marcelo. Si le Brésilien choisit de quitter le Real Madrid cet été, il y aurait une ouverture pour le Canterano de revenir.

Pendant la pause actuelle en Liga, Reguilon s’est entretenu avec Diario de Sevilla et a discuté de ses réflexions sur son club actuel et son club parent. «Je ne peux pas croire que le match au Wanda Metropolitano était le dernier match que j’ai joué avec le Sevilla FC, et encore plus, c’était un match nul. Ce ne peut pas être le dernier match, un match nul, ça ne peut pas être, je vous prie, je ne veux pas jouer mon dernier match là-bas … », a déclaré Reguilón.

Pour Reguilón, peu importe la fin de la saison, mais il veut finir avec Séville. «J’aimerais terminer la saison le 30 juillet ou le 30 août avec Séville. C’est mon équipe et c’est mon idée », a-t-il déclaré à Diario de Sevilla depuis son domicile.

Enfin, Reguilón a été interrogé sur son avenir. Le Madrid Canterano était catégorique sur le fait qu’il serait heureux dans l’un ou l’autre des clubs: «Oui, je suis très bon ici, comme je le serais à Madrid. Je viens de Madrid et j’ai ma vie là-bas. Et j’aimerais y réussir. » conclut-il.