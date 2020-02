Serhou Guirassy sécurise Amiens

AMIENS, FRANCE – 15 FÉVRIER: Serhou Guirassy d’Amiens SC lors du match de Ligue 1 entre Amiens SC v Paris Saint Germain au Stade de la Licorne le 15 février 2020 à Amiens France (Photo par Jeroen Meuwsen / Soccrates / .)

Un autre tour palpitant de matches de Ligue 1 a pris fin, avec de nombreux points de discussion et des actions passionnantes. Le Paris Saint-Germain a été détenu par Amiens dans un match formidable dont Serhou Guirassy était le héros, Marseille a allongé sa séquence sans défaite à 15 matchs après avoir battu Lille alors qu’il y avait des victoires cruciales pour Brest, Monaco, Nice, Nîmes et Reims.

Serhou Guirassy sauve un point mérité pour Amiens

Amiens Hold PSG

Aux prises avec Amiens et les leaders en fuite, le PSG a joué un match nul 4-4. Ce sont les lutteurs qui ont connu une première mi-temps exceptionnelle, avec trois buts d’avance, mais ils se sont rapidement retrouvés derrière lorsque le PSG est revenu. Cependant, Amiens a trouvé un autre équipement et l’attaquant Serhou Guirassy a marqué un égaliseur de temps d’arrêt.

Amiens a connu une excellente première mi-temps et a vraiment causé beaucoup de problèmes au PSG. C’est Guirassy qui a ouvert le score avant que Gael Kakuta et Fousseni Diabate ajoutent deux autres buts pour donner à Amiens un coussin de trois buts. Cependant, le tournant des jeux est arrivé dans le temps d’arrêt de la première mi-temps quand Ander Herrera en a retiré un.

Le PSG a rapidement augmenté la pression, le jeune défenseur Nianzou Kouassi marquant une paire de têtes de coups de pied arrêtés pour égaliser la compétition. Mauro Icardi a ensuite mis les leaders en tête pour la première fois mais leur séquence de victoires s’est terminée grâce à Guirassy, ​​qui a complété son doublé dans les arrêts de jeu pour mériter aux lutteurs un point mérité.

Amiens reste dans la relégation, zone cinq points à la dérive de Dijon en play-off et un autre point derrière Nîmes en 17e position. Le PSG reste en tête de la Ligue 1, mais son avance a été réduite à dix points après la victoire de Marseille sur Lille.

Saint Etienne s’effondre pour une huitième défaite en neuf matchs de ligue

La misérable course de forme de Saint-Etienne s’est poursuivie alors qu’ils ont perdu contre Brest dans une bataille à deux, cherchant à éviter d’être aspirés dans la bataille de relégation. Les Verts se sont retrouvés trois buts à la mi-temps dans un autre après-midi décevant pour Claude Puel et son équipe.

Brest a été formidable et méritait pleinement sa victoire en apaisant ses craintes de relégation. Les buts de Paul Lasne, Gaetan Charbonnier et Irvin Cardona avaient Brest trois buts devant et confortable. Les visiteurs ont réussi une réponse en seconde période grâce aux buts de Dennis Bouanga et Lois Diony, mais cela n’a pas suffi à empêcher une huitième défaite en neuf matchs pour Saint-Etienne.

Brest reste 13ème mais, significativement, tire sept points loin de la zone de relégation. Saint Etienne reste 16ème mais ils sont en grande difficulté après cette défaite coûteuse avec seulement deux points à séparer et la zone de relégation. La pression monte sur Claude Puel, qui n’a pris le relais qu’en octobre.

LWOF Ligue 1 Predictions

Monaco 2-1 Montpellier – Monaco 1-0 Montpellier

Amiens 0-4 Paris Saint Germain – Amiens 4-4 Paris Saint Germain

Bordeaux 2-0 Dijon – Bordeaux 2-2 Dijon

Nantes 1-1 Metz – Nantes 0-0 Metz

Nîmes 2-0 Angers – Nîmes 1-0 Angers

Toulouse 1-2 Nice – Toulouse 0-2 Nice

Brest 1-0 Saint Etienne – Brest 3-2 Saint Etienne

Lille 1-1 Marseille – Lille 1-2 Marseille

Lyon 2-2 Strasbourg – Lyon 1-1 Strasbourg

Reims 0-1 Rennes – Reims 1-0 Rennes

Suivant

La manche 26 débutera le vendredi 21 février 2020. Tous les matchs débuteront le samedi 22 février à 19h00 sauf indication contraire.

Metz v Lyon – Vendredi 21 février, 19h45

Nice v Brest – vendredi 21 février, 18h00

Angers v Montpellier

Dijon v Monaco

Lille v Toulouse

Marseille v Nantes – samedi 22 février, 16h30

Strasbourg v Amiens

Paris Saint-Germain v Bordeaux – dimanche 23 février, 20h00

Rennes v Nîmes – dimanche 23 février, 16h00

Saint Etienne v Reims – dimanche 23 février, 14h00

