Serie A 22 équipes? Gravina: “À exclure”. Et sur la réduction des salaires …

ROME. En attendant de comprendre quandUrgence Covid-19 va donner du répit à l’Italie, le monde du football tente de se réorganiser en vue d’un retour sur le terrain que plus le temps passe et plus compliqué du point de vue des dates et des calendriers à redéfinir.

L’HYPOTHÈSE

Le numéro un de la FIGC, Gabriele Gravina, parmi les différentes hypothèses avancées exclut une a priori: «Serie A avec 22 équipes (hypothèse également redoutée en Premier League)? Je ne pense pas, je pense exclure cette possibilité, également parce que l’option numéro un est celle qui mène à la fin de la saison. – préciser à SportItalia – Autres possibilités? Les playoffs et les playouts doivent être évalués, alors que j’ai du mal à imaginer un scénario dans lequel le classement actuel se fige ou n’attribue pas réellement le titre ».

DÉFINIR LES LIEUX ET …

Noeud UEFA, à la fin de la saison, il y a des communications à faire avec le maximum de football continental: “Bien sûr, c’est un autre aspect à considérer, en fait nous avons une obligation de communiquer les clubs qui participeront aux Champions et à la Ligue Europa, en plus de clairement définir rétrogradé et promu. L’espoir commun est de terminer le championnat, mais faire des hypothèses est compliqué pour le moment “.

SUR LES SALAIRES

Dernier commentaire sur la situation liée aux salaires des joueurs, il y a ceux qui parlent de licenciements: “Aujourd’hui en parler est prématuré, il faut rencontrer les intéressés et en discuter, tout est en attente mais on pense aussi à une solution en ce sens avec ceux qui sont de service ».

