Serie A, accord conclu entre les clubs et les joueurs pour réduire les salaires

Quand nous revenons jouer et surtout si nous revenons jouer, nous ne pouvons pas savoir. Ce qui est certain, c’est queassemblage de Lega Serie A, qui a eu lieu le 6 avril 2020, un accord a été conclu entre les différents clubs et athlètes sur la réduire les salaires.

Un accord a été conclu pour réduire les salaires

Nous attendons toujours des nouvelles concernant la reprise du championnat et des séances d’entraînement. La Serie A 2019/2020 pourrait se terminer en été ou le championnat pourrait être complètement arrêté. Pour l’instant, nous savons que les joueurs de Serie A ont voulu aider leurs clubs en réduisant leurs engagements.