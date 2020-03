Série A, au bord de la faillite

L’Italie vit le dos au football ces jours-ci. La situation d’urgence médicale que connaît le pays en raison de la crise des coronavirus a relégué au second plan le roi du sport par excellence. Ouais bien nombreuses sont les voix qui commencent à analyser le moment économique que traversent les clubs de série A. Et le panorama n’est pas très optimiste.

26/03/2020

Agir à 18h22

CET

SPORT.es

Comme le rapporte «La Gazzetta dello Sport», le championnat italien est au bord de l’effondrement financier. Les chiffres sont effrayants et dépeignent un scénario désastreux. Les équipes ajoutent une dette cumulée de 2 500 millions d’euros, informe le journal transalpin. La série A est sur les cordes et le soleil ne se lève pas à l’horizon. La crise provoquée par COVID-19 et l’annulation «sine die» de la compétition ne font qu’exacerber les difficultés économiques des clubs. Un problème qui serait amorcé surtout avec les plus puissants. Les revenus ont été considérablement réduits. Box office, télévision, publicité … De nombreuses équipes ont annoncé qu’elles tendraient la ceinture de leurs footballeurs et baisseraient les salaires pour tenter d’atténuer les dégâts.

La crise économique dans le football italien est endémique | SPORT.es

Milan serait en tête de liste, avec un solde négatif d’environ 145 millions d’euros. La Juventus suivrait en deuxième position, avec 140, et la Roma compléterait le podium avec un déficit d’environ 120 «kilos» cette saison. Les Turinois sont ceux qui gagnent le plus, mais aussi ceux qui dépensent le plus. En fait, il ressort du rapport préparé par «La Gazzetta» que toutes les entités qui participent à la série A accumuleraient des pertes importantes. Atalanta serait la seule exception. Le club de Bergame, grâce à sa participation à la Ligue des champions, serait le seul à bénéficier à ce jour.

Il reste maintenant à voir comment la situation évoluera. La reprise de la concurrence pourrait aider les entités à minimiser les dommages et à essayer d’équilibrer les équilibres. L’avenir en Italie, comme dans le reste du monde, est incertain et à peine prometteur. Le football est un élément important de l’économie, mais dans le pays de la botte, le souci est de combattre et de vaincre un virus qui a coûté la vie à des milliers de personnes.