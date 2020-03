Serie A, blocage possible de l’entraînement jusqu’en mai: le redémarrage s’en va

Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, le ministre Spadafora dans les prochaines heures, il annoncera la proposition d’interdire la formation pour tout le mois d’avril. Avec un arrêt comme celui-ci, la reprise des championnats aurait évidemment progressé avec l’effondrement de l’hypothèse du 3 mai, arrivée hier dans les mots du représentant du gouvernement lui-même. Avec le blocus qui durera jusqu’à la fin du mois prochain et compte tenu qu’il faudra au moins 15 jours pour revenir sur le terrain après un mois et demi d’inactivité, l’empiètement en juillet hypothétisé par Gravina et qui a déjà reçu pourrait ne pas suffire une réponse sceptique de plusieurs clubs de Serie A