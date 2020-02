Serie A, Burioni révèle: “Parfois, je ne peux pas regarder, comme au Lazio-Inter …” | Serie A

De nos jours, il est l’une des voix les plus autorisées sur le coronavirus, écouté et estimé par beaucoup pour sa capacité de prédiction et son attention au sujet. Roberto Burioni est également un grand fan de la Lazio, mais parfois il ne peut tout simplement pas le regarder. Et ce n’est pas seulement la faute des engagements …

BURIONI LAZIO – Pour Tiki Taka, le professeur a souligné que parfois l’émotion est trop forte: “Parfois, je n’ai pas vu la Lazio parce que je m’énerve trop. Par exemple, je n’ai pas regardé la dernière partie de Lazio – Inter parce que j’étais trop excité. Je n’ai pas regardé la seconde moitié du derby quand ils ont accordé sensationnellement le penalty à Roma pour le plongeon de Strootman. Gênes – Latium, en revanche, je ne l’ai pas regardé parce que je ne pouvais pas le faire. ”