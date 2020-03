Serie A, Champions et Ligue Europa, toutes les dates. Trois options pour terminer la saison, servir 20 jours | Primapagina

Tous unis avec un seul objectif: pour essayer de surmonter l’urgence du coronavirus et recommencer avec force en essayant de terminer toutes les compétitions qui ont été interrompues. À travers une série de trois sommets et entretiens (strictement en conférence téléphonique), d’abord avec les représentants des ligues, clubs et joueurs européens, puis avec les membres des 55 fédérations et enfin avec l’ECA et le comité exécutif, l’UEFA s’est fixé pour objectif de conclure tous les tournois d’ici le 30 juin 2020. Ppour le rendre possible, il a donc délibéré le report du Championnat d’Europe à l’été 2021 prévue pour cet été. Mais quels sont les scénarios qui concernent le plus le nôtre aujourd’hui Championnat d’Italie et nos équipes engagées en Europe? L’image qui se dessine ne laisse en réalité pas de marge de manœuvre.

COUPE EUROPEENNE ET AMERICAINE EN 2021 – Le point de départ a été posé. Le report du Championnat d’Europe 2020 à l’été suivant a été la première pierre afin de trouver de l’espace et du temps dans le calendrier pour placer les récupérations et le déroulement des calendriers des tournois nationaux et internationaux. Priorisez donc la Serie A, les Bundes, la Liga, le Premier, la Ligue 1 et toutes les autres compétitions de clubs, avec l’européen itinérant qui glisse officiellement à l’été prochain et pas en hiver. Un fonctionnaire qui est lié à celui du report à l’été prochain de la Coupe de l’America avec CONMEBOL qui a soutenu les choix de l’UEFA. Enfin, le FIFA a choisi d’adapter et non de faire un mur en replanifiant le nouveau dans les calendriers 2022/2023 Coupe du monde des clubs: le coup d’envoi du Championnat d’Europe a été confirmé le 11 juin 2021, également à Rome, avec la finale prévue pour le 11 juillet.

LES COUPES – De l’Uefa, les premières indications sont également arrivées concernant les Champions et la Ligue Europa. La finale de la Ligue des champions est prévue le 27 juin à Istanbul. Si vous recommencez entre le 14 avril et le 28 avril, le format du concours ne changera pas Par conséquent, les matches manquants de la huitième de finale seront terminés, puis les quarts de finale et les demi-finales seront maintenus en double équipe. Si, au contraire, la reprise des compétitions devait être reportée du 5 mai au 13 juin, le format du concours devrait changer. L’évolution du calendrier de la Ligue Europa est plus complexe et en fait il lui manque un tour de jeu supplémentaire et pour lequel la finale était prévue le 24 ou 25 juin à Gdansk.

DATES DISPONIBLES – Tout compte fait, pour pouvoir jouer tous les quarts de travail prévus des deux Champions celle deLigue Europa selon le programme, ils serviront respectivement 5/6 et 7 jours. Débutant les récupérations au mieux le dimanche 26 avril, il y aurait 17 dates disponibles sur le calendrier, jouant tous les 3 jours, avant la semaine précédant les deux finales. Si la reprise des activités devait glisser jusqu’au 10 mai, les dates disponibles ne seraient que de 13 avant les deux finales. Enfin, il y a une nouveauté, officialisée par l’UEFA, et celle de pouvoir disputer les compétitions des compétitions européennes le week-end si nécessaire pour permettre aux championnats de placer encore plus de tours de milieu de semaine consécutifs.

QUELS CHANGEMENTS POUR LA SÉRIE A – La Serie A a été le championnat le plus touché de son calendrier par l’arrêt imposé en raison du coronavirus. À ce jour, 12 jours complets à récupérer s’ajoutent aux matchs reportés de la 25e journée, y compris l’Inter-Sampdoria. Prenant essentiellement le cas du Nerazzurri qui reste le plus problématique à ce jour (et excluant la Coupe d’Italie du décompte) si les garçons d’Antonio Conte devaient atteindre la finale de la Ligue Europa 20 dates de calendrier seraient nécessaires cela, même en jouant tous les 3 jours, n’existerait pas avec la reprise fixée pour le 26 avril.

TROIS OPTIONS – Alors comment tu fais? Il y a donc 3 solutions possibles sur la table FIGC.

la avant il est le plus compliqué à mettre en œuvre car il impliquerait une nouvelle compression du calendrier en insérant, à la fois en mai et juin, la possibilité de jouer, en une semaine, plus tous les 3, mais tous les 2 jours et cela reviendrait à récupérer 2 jours supplémentaires.

la second l’option est celle redoutée à plusieurs reprises par le président de la FIGC Gravina, c’est-à-dire insérer à un certain moment de la saison je éliminatoires et éliminatoires pour rétrocessions et championnat.

la troisième et le dernier prévoit la poursuite report de la fin du championnat jusqu’au 15 juillet, mais dans ce cas, il serait nécessaire de légiférer et d’accorder des exceptions à la fois sur la durée des contrats en cours (en particulier ceux qui expirent le 30 juin) et sur la clôture des états financiers des sociétés, dont beaucoup, ainsi que pour les contrats des joueurs, ont la date de clôture le 30 juin.

Pour un puzzle qui est encore très difficile à démêler. Dès demain, la FIGC et Lega Calcio devront essayer de mettre de côté les différences et essayer de voyager ensemble vers un seul objectif: établir un nouveau calendrier pour recommencer, en espérant que l’urgence passera rapidement, encore plus vite que prévu.