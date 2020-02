Serie A, combien dépensez-vous? Deuxième derrière le premier ministre en janvier! Et dans le top 10, il y a la Serie B anglaise … | Primapagina

Tout s’est passé sur ce marché de janvier. En Italie, un morceau de 90 est arrivé Eriksen pour le prix d’une “tasse de thé”, parole de Paul Merson, ex star duarsenal; en Bundesliga Erling Braut Haaland, le terminateur de l’objectif qui brille avec le Borussia Dortmund; en premierau lieu de cela, le Manchester United réussi à mettre la main sur Bruno Fernandes, que le Novara payé 40 000 euros, tandis que les Red Devils en ont dépensé 80. Mais des millions.

Et quel est le championnat qui a le plus dépensé? Le classement de Calciomercato.com cette semaine est dédié aux 10 ligues qui ont le plus investi dans cette session de marché. Dans le top 10, il y a des surprises, comme toujours. Et, comme toujours, il y a championnat, la Serie B anglaise, qui n’a pas vu le début Robinson, direction Milan, est rapidement retourné à Wigan, mais a été témoin d’une Fulham déchaîné. Qui a dépensé plus que de nombreux clubs de Serie A. Mais cela, pour le championnat italien, n’est pas forcément un démérite: ce n’est pas à tout le monde de prendre Eriksen pour le prix de “une tasse de thé” …