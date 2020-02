Serie A: égalité Vérone et Udinese. EN DIRECT: Fiorentina 5-0 avec la Sampdoria, 1-0 Parme à Sassuolo avec Gervinho | Primapagina

Après les trois avances de samedi, il revient sur le terrain la Serie A avec le programme du 24ème jour.

Dans la course de 12h30 le Vérone match nul 0-0 contreUdinese à la Dacia Arena. Peu d’émotions en première mi-temps, en seconde mi-temps beaucoup de lutte et un but de De Paul annulé pour un hors-jeu clair de lasagne. Il se termine 0-0, Vérone passe à -4 de Roma.

A 15 ans en plus de la Juventus accueillant le salut des affrontements de Brescia également entre Sampdoria et Fiorentina avec la Viola seulement +3 de Gênes (troisième à dernière et victorieuse hier à Bologne) et la Blucerchiati à +1 par le rossoblù. Toujours à 15 heures parme continue de rêver d’Europe en visitant le Sassuolo en nette reprise et avec 4 résultats consécutifs utiles derrière. Le programme Cagliari-Naples ferme à 18h, Lazio-Inter à 20h45 et Milan-Turin lundi soir.