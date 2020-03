Serie A, en cours de lecture (à juste titre): Parma-Spal commence à 13h45

Malgré la note de Ministre des sports (Cliquez ici pour les détails), le Ligue Serie A autorise le départ de Parme-Spal, qui par rapport au coup d’envoi prévu à 12h30, débutera à 13h45.

Décision logique de la Ligue A et de la FIGC, non seulement pour l’incohérence que seule la Serie A aurait suspendue, alors qu’en ce moment il y a des courses du championnat Primavera et hier les matchs B ont déjà été organisés et C, mais aussi parce que la disposition aurait eu un temps inutile pour empêcher toute forme de contagion pour le changement d’aujourd’hui (en supposant que les mêmes clubs ont adopté des protocoles préventifs stricts, ndlr), comme les équipes, le personnel technique et les experts l’ont déjà fait retraites d’avant-match, inspections et beaucoup sont déjà présents dans leurs stades respectifs. D’autres mises à jour suivront, pour une situation qui reste en constante évolution.