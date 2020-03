“Serie A en mai? Difficile avec les portes ouvertes. Assez de club suffit, maintenant vous avez besoin …”

ROME. Le Ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, les microphones RAI 3 parlaient au retour du Serie A, à ce jour, le 3 avril reste une date fixe mais tout glissera au moins pour un autre mois étant donné la propagation de la contagion de Covid-19 à travers le pays.

LE MINISTRE PARLE

“Nous ne pouvons pas fournir une certaine date, nous espérons pouvoir recommencer le 3 mai, mais un grand sens des responsabilités est nécessaire pour prendre certaines décisions. D’un point de vue médico-sanitaire, la situation est en constante évolution et il est compliqué de penser qu’en mai, nous pouvons déjà recommencer les compétitions à portes ouvertes. Dans les semaines à venir, nous évaluerons cependant que le monde du football a compris tardivement qu’il devait s’arrêter et nous en voyons les conséquences. La reprise ne se fera que lorsque les bonnes conditions seront réunies, nous voulons éviter les risques inutiles, entre autres je voudrais également éviter ce sentiment de négligence révélé par la Ligue de Serie A “.

PRÊT À FAIRE DES SACRIFICES

Sur la possibilité de réduire les engagements des footballeurs professionnels: “La proposition du président de la FIGC, Gabriele Gravina, je suis d’accord et il ne peut être absolument tabou d’en parler. Lorsque nous surmonterons cette urgence, les priorités du pays seront nombreuses, nous devrons remettre en question beaucoup de choses qui concernent le monde du travail, de l’industrie aux travailleurs indépendants. J’invite les clubs de football, et principalement les clubs de Serie A, à être plus conscients du moment que nous vivons. Le football est important pour notre pays, mais le thème des salaires n’est désormais certainement pas en tête de liste des priorités “.