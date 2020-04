Serie A: entraînement à partir du 4 mai et 3 dates pour la reprise du championnat. Anxiété Juve, les 3 positifs ne sont pas guéris | Primapagina

Le premier championnat de football en Italie commence à planifier un redémarrage et bien qu’il n’y ait toujours pas de certitudes, le sentiment de positivité qui règne dans l’air indique une voie vers la récupération.

FIFA – Hier, la FIFA s’est dévoilée en ouvrant officiellement les prolongations de contrat et en ouvrant définitivement à la fin des championnats au-delà du 30 juin, facilitant également les clubs en vue des prochaines sessions de marché. Fondamentalement, tout le monde dans le monde du football veut terminer cette saison.

JOUEURS POSITIFS, ANXIETY JUVE – Le plus gros problème reste désormais celui du retour en Italie des joueurs émigrés à l’étranger car il n’y aura pas de remises pour eux et ils devront subir une quarantaine de 14 jours. La plus grande inquiétude, cependant, est celle de la Juventus étant donné que, rapporte la Gazzetta dello Sport, Dybala, Matuidi et Rugani sont toujours en quarantaine après la positivité de Covid-19 et n’ont pas encore été testés négatifs pour le tampon. Au lieu de cela, cela allait mieux à ceux de Fiorentina (Cutrone, Pezzella et Vlahovic), du Sampdoria (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby, Bereszynski, Depaoli et Barreto) et du Vérone (Zaccagni) qui sont tous négatifs. Il tient également dans la balance Atalanta en attendant le test de contrôle de Sportiello.

LES DATES – Certes, les clubs auront le feu vert pour reprendre l’entraînement calmement et l’attente coïncidera probablement avec la 4 mai. Ensuite le feu vert et les 3 hypothèses de redémarrage qui, selon la Gazzetta dello Sport, pourront se poursuivre, tout au plus, jusqu’au début juin. Les 3 dates sont pour le 24 mai, le 31 mai ou le 7 juin, et six semaines et demie se seraient écoulées depuis pour compléter les 13 tours restants de Serie A. Cela se terminerait entre le début ou la mi-juillet. Le modèle à suivre sera celui de la Bundesliga avec un entraînement au départ en observant les distances interpersonnelles puis en arrivant progressivement au match.