Serie A féminine, la Juve vole. Mais les autres n’abandonnent pas. Orobica est presque B

C’est une Juventus imparable qui donne le rythme en Serie A: 34 points, onze victoires en douze matchs, meilleure attaque et meilleure défense – ça va sans dire – et un +6 par rapport au second que si cela ne vous fait pas dormir profondément, nous avons juste besoin de dormir. Et les autres? La Fiorentina, la Roma et Milan malgré les efforts estivaux – et en partie hivernaux – n’ont pas réussi à raccourcir la distance qui les sépare des leaders, ils élèvent des points entre eux, mais pas la Juventus qui en profite donc pour s’enfuir vers le troisième titre de Row, une domination absolue puisqu’elle a atterri dans le monde féminin qui ne semble pas voir de fin à l’horizon. L’équipe de Guarino ramène également les trois points à la maison quand elle ne joue pas bien ou n’est pas brillante.

Il suffit de voir ce qui s’est passé le week-end à Castellani à Empoli. But de l’habituel Cristiana Girelli en avril les danses, puis le bleu égal à la signature Arianna Acuti cela a fait rêver l’équipe de Pistolesi d’un autre résultat prestigieux après la victoire contre Milan. Et à la place dans la seconde moitié est venue la patte de Valentina Cernoia pour donner encore trois points à la Juventus. En même temps que les bianconeri sur le terrain, la Fiorentina a également chuté, engagée dans le derby contre Florentia: un match sans histoire s’est terminé par un score de tennis en faveur de l’alto (6-1) traîné par un Tatiana Bonetti qui remporte le ballon du match, atteint Girelli en tête des meilleurs buteurs et est candidat à une convocation à l’équipe nationale qui a jusqu’à présent disparu. Qui sait que dans le tour suivant, il ne peut y avoir, à juste titre, une place pour elle aussi dans les choix de Bertolini. Les autres buts sont signés par Mauro, deux buts, et De Vanna, tandis que pour les neroverdi – qui n’ont pas encore absorbé l’exonération d’Ardito et les adieux de Kelly – le but du drapeau est marqué par Martinovic dans une course déjà compromise .

Le grand match de la journée s’est joué hier dans la position inhabituelle (et absurde) de 12h30 un jour ouvrable. Pendant plus d’une heure, Roma a bercé le rêve d’un coup qui aurait retiré Milan du combat en deuxième place, grâce à l’attelle d’un Lindsey Thomas, bon dans un premier temps exploitant la sortie d’un gardien de but vide et sensationnel dans la conclusion à distance alors, mais il n’avait pas traité du caractère des Rossoneri et surtout du nouvel achat Berglind Björg Thorvaldsdóttir. L’Islandais, en effet, à la 70e a rouvert la course en profitant d’un virage à gauche puis a signé le doublage en déviant une rive aérienne de l’autre Pamela Begic nouvellement arrivée. Au centre, l’Eurogol de Refiloe Jane envoya le ballon sous la croix opposée depuis une position isolée. Peut-être que son intention était une croix, mais le résultat est toujours des applaudissements.

Samedi, cependant, la victoire de l’Inter est arrivée, s’éloignant ainsi de la zone chaude, sur le terrain d’une Hellas Verona qui atteint la troisième défaite d’affilée, voit la zone de relégation approcher et accueille Emiliano Bonazzoli en tant que technicien. Stefania Tarenzi ouvre la danse après quatre minutes, double Beatrice Merlo avec un étrier de la limite à 26 ° et se ferme peu après l’heure Gloria Marinelli, qui part en slalom comme la meilleure Deborah Compagnoni. Le grand moment de Sassuolo continue, cinquième résultat utile d’affilée, qui bat Pink Bari grâce à un but dans le temps: Valeria Monterubbiano ouvre après quelques minutes du coup d’envoi, Daniela Sabatino ferme, qui avait vu son penalty stoppé juste avant , lorsqu’il en manque cinq à la fin. Enfin, une très lourde victoire pour Tavagnacco dans le choc direct avec Orobica. Un succès qui condamne très certainement les joueurs de Bergame à leur retour en Serie B (ils doivent récupérer au moins 7 points en 11 matchs) et permet aux Friouliens d’engager précisément Bari. Décider de la course, comme si c’était un signe de destin, Valentina Puglisi: le milieu de terrain de la Juventus qui a rejeté les sirènes américaines – il y ira en été – pour tenir parole et contribuer au salut de Tavagnacco. Un objectif de tête, elle qui n’est certainement pas un géant, célébré avec une exultation à Giovinco sur le terrain et une citation de De Andrè (“un nain est une charogne à coup sûr”) sur les réseaux sociaux.

Tour 12:

Hellas Verona-Inter 0-3 (4 ‘Tarenzi, 26’ Merlo, 64 ‘Marinelli)

Tavagnacco-Orobica 1-0 (17 ‘Pouilles)

Sassuolo-Pink Bari 2-0 (2 ‘Monterubbiano, 85’ Sabatino)

Empoli Ladies-Juventus 1-2 (39 ‘Acuti; 18’ Girelli, 56 ‘Cernoia)

Fiorentina Women’s-Florentia SG 6-1 (5 ‘, 34’ et 50 ‘Bonetti, 9’ et 43 ‘Mauro, 66’ De Vanna; 54 ‘Martinovic)

Milan-Roma 3-2 (70 ‘, 89’ Thorvaldsdottir, 78 ‘Jane; 20’, 49 ‘Thomas)

Classement: Juventus 34, Fiorentina 28, Rome 24, Milan * 23, Sassuolo 20, Inter 15, Empoli 15, Florentia 14, Hellas Verona 11, Pink Bari * 8, Tavagnacco 8, Orobica 1

Classement des marqueurs: Girelli (Juventus) 12, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 9, Kelly ** (Florentia) 7, Thomas (Rome) 7, Mauro (Fiorentina) 6, Glionna (Hellas Verona) 5, Martinovic (Florentia) 5 , Rosucci et Cernoia (Juventus) 5.