Serie A féminine, la Roma démarre du pied droit: 3-0 contre Pink Bari

La 2020 des femmes roms commence du bon pied. L’équipe de Betty Bavagnoli avant le dernier jour du match aller, il a battu Pink Bari avec un 0-3 sans faute. Le jeu est bien canalisé immédiatement pour les Giallorossi qui prennent les devants avec Agnese Bonfantini après seulement cinq minutes et doubler le 10e avec Manuela Giugliano. Dans la seconde moitié est venue la troisième signature Lindsey Thomas. Avec cette victoire, Roma se hisse momentanément à la deuxième place sur la Fiorentina.

11ème jour

Samedi 11/01

Rose Bari-Roma 0-3 (5 ° Bonfantini, 10 ° Giugliano, 72 ° Thomas)

Inter-Florentia San Gimignano 14h30

Orobica-Fiorentina 14h30

Sassuolo-Hellas Verona 14h30

Dimanche 12/01

Tavagnacco-Juventus 12:30

Milan-Empoli 14:30

