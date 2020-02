Serie A féminine, le derby italien est mis en scène. Milan et la Fiorentina ont intéressé les spectateurs

Il n’y a aucun doute: la Juventus-Inter est le grand match de la 15e journée du match de Serie A féminin. La version rose du Derby d’Italie ne vaut pas le Scudetto car chez les collègues masculins, trop de 20 points de séparation entre les deux équipes, mais promet toujours spectacle et buts avec les Nerazzurri qui pourraient, involontairement, faire une faveur aux cousins ​​Rossoneri – et la Fiorentina – qui devra gagner samedi pour faire pression sur l’équipe Rita Guarino. Au match aller, il n’y avait pas d’histoire avec la Juventus qui avait gagné 3-0 (Rosucci, Girelli et Ceronia sur le net), mais depuis, les choses ont beaucoup changé, l’Inter est devenue une équipe plus carrée et compacte tellement de choses à faire le classement d’une manière importante. Il a toujours lutté contre les grands noms, perdant tous les affrontements (deux fois avec Milan, une fois avec la Fiorentina, la Roma et la Juve) dans le championnat. Et cela, combiné à une nouvelle défaite dans le derby, pourrait représenter une incitation supplémentaire à bien faire face aux champions en titre.

Avant le grand match, cependant, il y a un tour complet à jouer samedi avec deux matchs à 12h00 et trois à 14h30. Milan s’ouvre pour défier Tavagnacco presque en tête-à-tête avec les Rossoneri visant la cinquième victoire consécutive et les Frioulans qui partent à la recherche de précieux points pour la course au salut, même s’il ne sera pas facile de les affronter contre l’équipe de Ganz. Dans le même temps une autre équipe se battra sur le terrain pour la permanence dans l’élite comme Pink Bari.Les Pouilles accueilleront une Florentia San Gimignano qui occupe une position plutôt calme pour tenter de retrouver une victoire manquante depuis longtemps (23 novembre contre l’Orobica) et s’éloigner des points chauds du classement, dépassant peut-être celui de Hellas Verona qui compte encore deux points au classement. Le Gialloblù sera en effet occupé sur le terrain difficile de la Roma, qui berce toujours les rêves de deuxième place et ne peut laisser de points sur la route. Les Vénitiens ont une longue séquence négative que même le changement de manager n’a pas pu interrompre sinon avec le match nul lors du choc dirigé contre Pink Bari lors du dernier tour.

Parmi les grands noms, la Fiorentina a sans aucun doute le défi le plus difficile et défie à domicile un Sassuolo en excellente forme, battu uniquement par la Juventus par mesure, et toujours insidieux à affronter en raison de la qualité de l’équipe et de la présence d’un attaquant de se reproduisent comme Daniela Sabatino. Un défi qui pourrait plutôt sanctionner le salut pour Empoli est celui qui verra les Toscans au domicile d’un Orobica qui n’a plus beaucoup de chances de jouer pour atteindre le salut et poursuit toujours une victoire dans l’élite.

15ème jour

Samedi 15/02

Rose Bari-Florentia San Gimignano 12:00

Tavagnacco-Milan 12:00

Fiorentina-Sassuolo 14h30

Orobica-Empoli 14:30

Rome-Hellas Verona 14h30

Dimanche 16/02

Juventus-Inter 12:30

Classement: Juventus 38, Fiorentina 32, Milan 32, Rome 28, Sassuolo 23, Inter 18, Florentia SG 18, Empoli 15, Hellas Verona 12, Pink Bari 10, Tavagnacco 9, Orobica 1

Classement des marqueurs: Girelli (Juventus) 13, Bonetti (Fiorentina) 12, Sabatino (Sassuolo) 12, Thomas (Rome) 9, Giacinti (Milan) 8, Kelly * (Florentia) 7, Martinovic (Florentia) 7, Marinelli (Inter) 6, Mauro (Fiorentina) 6, Cernoia (Juventus) 5, Conc (Milan) 5, De Vanna (Fiorentina) 5, Glionna (Hellas Verona) 5, Rosucci (Juventus) 5, Tarenzi (Inter) 5, Ferrato (Sassuolo) 5

* plus en Italie