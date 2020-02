Serie A: Fiorentina-Milan, Pioli défie son passé. Les chances | Nos paris

Stefano Pioli il aura sûrement le cœur battant quand il entrera dans le Franchi samedi soir. Celui qui a entraîné la Viola pendant deux saisons et qui fut son capitaine en tant que footballeur, revient dans son stade à la tête de Milan chasser le placement qu’il apporte en Europe. Le défi de son passé, selon les analystes de paris, sera tout sauf simple étant donné que les cotes sont en équilibre presque parfait: un succès Rossoneri est donné à 2,60 contre 2,70 pour l’alto. La division du courrier, en revanche, est répertoriée à 3,20. La grande incertitude quant à l’issue du défi est également évidente dans les prévisions pour Under et Over, toutes deux à 1,83. La conséquence est que le résultat le plus probable est de 1-1, ce qui paierait cinq fois et demie les enjeux. Ibrahimovic et Rebic défiez le duo violet Eglise Vlahovic: pour les deux l’objectif est donné à 2,20.