“Serie A? J’espère que la formation recommence le 4 mai “

Vincenzo Spadafora, ministre des politiques de la jeunesse et des sports, a souhaité faire le point sur la situation via un Facebook direct: il s’est exprimé sur le versement de la prime aux collaborateurs sportifs et, surtout, sur le reprise de la formation.

En Allemagne les principaux clubs tentent de redémarrer en retournant à l’entraînement, dans le reste des pays le football reste stationnaire, attendant les derniers développements d’une urgence sanitaire qui maintient le monde entier en haleine.

Les déclarations du ministre

Au retour des clubs: «La reprise sur 4 mai? Nous devrons la confirmer dans les plus brefs délais, c’est une date que j’espère pouvoir maintenir et que même si il s’agit juste de s’entraîner à huis clos. Les prochaines semaines seront fondamentales pour comprendre comment la situation sanitaire évolue et donc comment, si et quand ils pourront reprendre des compétitions sportives de tous types et à tous les niveaux “.

sur bonus aux collaborateurs sportifs, déjà attribué en mars à ceux qui comptent pour un revenu inférieur à 10 000 €, Spadafora évoque un éventuel renouvellement: “La semaine prochaine, un nouveau décret sera approuvé par le Conseil des ministres, dans lequel nous souhaitons proposer à nouveau cette mesure”.

Ce n’est que dans les semaines à venir, probablement, que le football italien recevra des indications définitives sur ce qu’il faut faire.