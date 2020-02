Serie A: joie Sassuolo, Spal ko à la 91e minute. LIVE Gênes en avance sur Cagliari, Bisoli continue Brescia | Primapagina

Après les quatre avances entre vendredi et samedi, avec les succès de Bologne, Atalanta, Sampdoria et Vérone respectivement contre Rome, Fiorentina, Turin et Juve, La 23e journée de Serie A recommence aujourd’hui.

Cela commence à 12h30, avec le match déjeuner «Mazza»: le Sassuolo revenir le SPAL al Mazza. Avantage Ferrare avec Bonifazi, bon buteur avec une tête sur 23 ‘. En seconde période, Neroverdi s’est réveillé: match nul à 65 ‘ Caputo sur penalty, victoire à la 91e minute boga avec une belle tête. Spal trouve le cinquième KO au cours des six derniers matchs et est hué par ses fans. Sassuolo, invaincu en trois matchs, monte à 29 points.

à 15:00, en plus de Naples-Lecce, c’est à Cagliari. Les rossoblù n’ont plus gagné depuis le 5 décembre, mais sont revenus de trois matchs nuls consécutifs après une série de quatre défaites en championnat. Les Sardes sur scène à Marassi contre un Gênes qui vient des deux bons tirages extérieurs avec Fiorentina et Atalanta. Dans le même temps, début sur le banc de Brescia Diego Lopez: les Lombards accueillent leUdinese, de retour de trois KO d’affilée.

à 18:00 la Lazio Inzaghi va à parme, le soir du derby de Milan entre Inter et Milan.