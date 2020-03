Serie A, l’Assemblée se termine: a demandé l’aide du gouvernement, 720 millions de pertes si vous ne recommencez pas. Gravina: «Pas de séries éliminatoires» | Primapagina

L’Assemblée de la Ligue de Serie A a récemment mis fin à l’Assemblée d’aujourd’hui, visioconférence tenue: les entreprises ont établi un document qui sera envoyé au président de la FIGC Gabriele Gravina en fin d’après-midi, pour en discuter avec CONI puis avec Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora.

720 MILLION DE PERTES SI ELLE NE COMMENCE PAS À NOUVEAU: DEMANDES – Sky Sport rapporte que les clubs de Serie A ont estimé, s’il ne recommence pas, une perte économique d’environ 720 millions d’euros, entre box-office, droits TV et merchandising. Pour cela, les clubs ont demandé de l’aide en six points: des mesures économiques pour soutenir le coût du travail, un plan d’amortissement différent mais aussi de nouvelles formes de financement, comme les paris sportifs, une organisation différente de la vente des droits sportifs et des mesures utiles pour encourager la construction de nouvelles infrastructures.

LES MOTS DE GRAVINA – Gabriele Gravina, présidente de la FIGC, a évoqué la reprise lors d’un entretien avec Il Giornale: “J’ai toujours dit: ce n’est qu’une hypothèse et non une certitude. J’ajouterais une autre: ce serait bien aussi le 20 mai, vu l’impact sur le calendrier international C’est le mien, le nôtre, l’espoir: cela signifierait avoir la possibilité de lever le volet du football italien et d’offrir au pays le coup de fouet émotionnel pour retrouver le sens de la vie normale. Playoffs? C’était ma proposition, cela n’a pas réussi et j’en ai ceux qui ont des responsabilités, ils doivent donc se comporter en ces heures car nous ne pouvons nous permettre d’offrir l’image d’un secteur dévoré par la controverse interne, des visions opposées, surtout par des menaces d’appel “