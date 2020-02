Serie A, Lazio contre l’écueil Verona: la deuxième place compte … | Nos paris

Les précédents sont dans des tons blancs et bleus très forts, mais cette fois le Vérone pourrait être un adversaire plus insidieux que d’habitude pour la Lazio. Dans la reprise de la 17e journée prévue pour demain, Inzaghi et son ont une occasion unique de grimper sur leInter in classements et passage à la deuxième place, objectif d’un cran selon les analystes, qui donnent à la Lazio un succès (ce serait la sixième consécutive contre le Gialloblù) à seulement 1,36. L’équipe de Juric, invaincu pendant six jours mais donné à 8,50; pour le tirage, qui est arrivé pour la dernière fois en 2014, l’offre tombe à 4,80. L’accent est évidemment mis sur Ciro bâtiment, très lancé dans le meilleur buteur avec 25 buts marqués jusqu’à présent: un autre but de l’avant-centre biancoceleste ne vaut que 1,65, mais aussi Felipe Caicedo réserver un rôle de premier plan à 2.16. Pour les Gialloblù Di Carmine et Borino, ils sont les premiers de la liste des bookmakers, à 4,50 et 5,00. Devant, il y aura l’une des équipes avec le plus de buts marqués par match, entre les buts marqués et encaissés – Lazio, à 3,43 – et l’une des plus “contenues” (Vérone est à 2,33): sur le tableau de bord cependant, l’option “haut” gagne avec l’Over 2.5 à 1.56, selon Agipronews.