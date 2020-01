Serie A, le classement mis à jour: Milan voit les positions européennes

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

La victoire a souffert pour Milan, qui a battu l’Udinese 3-2 à midi avec un but de Rebic au dernier souffle, prenant trois points qui conduisent ainsi les Rossoneri près des positions qui valent l’accès à l’Europe. L’équipe frioulane reste calme à 23.

Juventus 48

Inter 46

Lazio 45

Atalanta 35

Rome 35

Cagliari 29

Milan 28 *

Parme 28

Turin 27 *

Vérone 25 **

Naples 24 *

Fiorentina 24 *

Udinese 24 *

Bologne 23

Sassuolo 22 *

Sampdoria 19 *

Lecce 15

Gênes 14

Brescia 14

SPAL 12

* Un jeu de plus

** Un jeu de moins

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

19.01 14:43 – Serie A, le classement mis à jour: l’AC Milan voit les positions européennes

19.01 14:39 – Milan, Rebic: “Heureux de l’opportunité. Les nouveaux ont apporté de la personnalité”

19.01 14:38 – Bulletin de Milan – Héros Rebic pour une journée. Donnarumma, quelle erreur!

19.01 14:37 – Inter, Marotta: “Eriksen maintenant? Voyons voir. Giroud et Politano ligotés”

19.01 14:34 – Inter, Moïse revient de deux blessures: les tests physiques sont décisifs

19.01 14:27 – Héros d’Ante Rebic à San Siro: Milan revient à la 93e minute et bat l’Udinese 3-2

19.01 14:24 – L’Inter et Séville sont sur Politano: le joueur ne veut que la Roma

19.01 14:20 – Turin, Iago Falque offert à Rome

19.01 14:17 – Milan-Udinese 2-2, la lasagne fait taire San Siro: nouveau match nul

19.01 14:15 – Brescia-Cagliari, les équipes officielles: Balotelli, propriétaire de Donnarumma

19.01 14:10 – tmwBrescia, forfait pour Mateju pour les problèmes gastro-intestinaux

19.01 14:06 – Milan, Newcastle on Piatek mais le Polonais veut jouer en Ligue des champions

19.01 14:04 – Bologna-Hellas, les équipes: le propriétaire de Dominguez, Di Carmine est là

19.01 14:04 – Milan-Udinese 2-1, super volée de Theo Hernandez: retour de l’AC Milan

19.01 14:03 – Lecce-Inter, composition officielle: propriétaires Godin et Barella. Lapadula est là

19.01 13:51 – Rome, Petrachi vise Bernardeschi: opération très complexe

19.01 13:46 – SPAL, Simple: “Marché? Le club recherche des renforts adaptés au budget”

19.01 13:46 – liveAtalanta, Gasperini: “Caldara? Je ne m’attendais pas à le trouver comme ça”

19.01 13:39 – Milan-Udinese 1-1, Rebic entre et signe immédiatement l’égalité: 1er but pour les Rossoneri

19.01 13:27 – Gênes officiel, Sandro retourne au Brésil. Le milieu de terrain est de Goias

19.01 13:24 – Udinese, Stryger Larsen sur 45 ‘: “Nous l’avons préparé comme ça”

19.01 13:20 – Milan presse, mais l’Udinese est en tête: 0-1 à la 45e minute, Donnarumma est un cauchemar

19.01 13:08 – Udinese, échange d’hypothèses Fofana-Meité avec Turin

19.01 12:59 – Inter, Eriksen n’exclut pas Vidal: le Chilien agacé par les paroles de Setien

19.01 12:45 – liveSPAL, Simple: “Faire des points immédiatement pour changer le classement”

19.01 12:44 – Milan-Udinese 0-1, folie Donnarumma: Larsen mène l’attaquant des bianconeri

19.01 12:40 – Les bulletins de Verdi: rien ne réussit, il est toujours en crise

19.01 12:35 – Inter, Eriksen approche: avec les Spurs on travaille sur les bonus

19.01 12:30 – Les bulletins Boga: c’est pourquoi Chelsea voulait la “recompra”

19.01 12:26 – Udinese, Marino: “Fondamentalement, ils resteront tous, mais nous ferons quelque chose”

1er étage

Voici les formations officielles de Lecce-Inter. Salentini sans les blessés Calderoni et Farias et Liverani qui passe à la défense à 3 avec Rispoli et Donati en dehors du milieu de terrain. Deiola a confirmé au milieu de terrain tandis que Tachtsidis est assis sur le banc suite au changement de forme ….