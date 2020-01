SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Federico De Luca 2020

Un tirage au sort qui sert peu aux deux. La Fiorentina et Gênes s’annulent dans la deuxième avance de la journée: le grand gardien est le gardien violet Dragowski, qui sauve un penalty à Criscito en première mi-temps et enregistre le résultat plusieurs fois en finale.

Juventus 51

Inter 47

Latium 45 *

Rome 38

Atalanta 35

Milan 31 **

Cagliari 30

Parme 28

Bologne 27 **

Turin 27

Vérone 26 *

Fiorentina 25 **

Naples 24

Udinese 24

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 16

Brescia 15 **

SPAL 15 **

Gênes 15 **

* un jeu de moins

** un jeu de plus

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

25.01 20:15 – Serie A, le classement mis à jour: Viola devant Napoli, Gênes dernier

25.01 20:13 – Fiches de rendement Gênes – Criscito: erreur qui pèse. Eh bien Favilli et la défense

25.01 20:10 – PHOTOS – Fiorentina-Genoa 0-0, les plus belles images du challenge

25.01 20:08 – Turin-Atalanta, les équipes officielles: Zapata défie Belotti

25.01 20:07 – Cartes de la Fiorentina – Super-héros Dragowski. Lirola en croissance

25.01 20:00 – Fiorentina et Gênes s’annulent: spectacle Dragowski

25.01 20:00 – tmwnewsLa troisième symphonie de Milan. Rome, entre champ et marché

25.01 19:57 – Milan, Piatek mécontent. L’agent en conversation avec la direction

25.01 19:52 – La prophétie de Mihajlovic (accomplie) sur Barrow

25.01 19:45 – Fiorentina, demain rencontre décisive avec les Roms pour Juan Jesus

25.01 19:30 – Naples, relance pour Amrabat: c’est la dernière offre de Giuntoli

25.01 19:19 – Rome, fait pour Ibanez: visites médicales lundi

25.01 19:15 – Sampdoria, devant Younes mais Parme apparaît sur l’allemand

25.01 19:08 – Giroud même pas sur le banc de la FA Cup: un autre signal pour l’Inter?

25.01 19:00 – Udinese, Teodorczyk-Anderlecht: le droit de rachat est discuté

25.01 18:57 – tmwSimlici: “Nous nous mettons en difficulté, donc ça se complique”

25.01 18:52 – Fiorentina, Dragowski à la 45e minute: “J’avais étudié Criscito. On peut gagner”

25.01 18:48 – Fiorentina-Gênes, à 45 ‘résultat bloqué: erreur historique de Criscito

25.01 18:45 – tmwBologna, Barrow: “Heureux pour le but, je le dédie à tous les fans”

25.01 18:42 – Eriksen-Inter, Mourinho confirme et argumente: “Ce n’est pas de notre faute”

25.01 18:42 – Rome-Barcelone, accord total pour Perez. Maintenant, l’affaire avec l’agent

25.01 18:31 – Le camp a parlé. SPAL a désormais besoin de renforts offensifs

25.01 18:30 – tmwBologna, Poli: “Si nous jouons comme ça, il sera difficile pour quiconque de se battre”

25.01 18:21 – Quelle est la dimension réelle de cette Bologne?

25.01 18:18 – Fiorentina-Gênes, Criscito rate le premier penalty de sa carrière

25.01 18:15 – tmwSPAL, S. Colombarini: “Optimiste pour Iago, c’est à lui”

25.01 18:04 – tmwJuve, seul Pjaca est sorti pour des raisons de marché. Emre Can a influencé

25.01 18:00 – tmwSPAL, F. Colombarini: “Satisfait du jeu. Se sauver sera difficile”

25.01 17:54 – liveBologna, De Leo: “Bon à réagir immédiatement après le but”

25.01 17:49 – tmwDabo: “Je n’ai pas vu de SPAL mort. Aujourd’hui ce n’est pas mal”

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …