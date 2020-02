Serie A, le Top 11 du 24ème round: Milinkovic-Savic et toutes les nuances de violet

Suite à la formation idéale du 24e tour de Serie A: seulement 8 au bilan ce jour-là, remportés par Dusan Vlahovic, grand protagoniste du succès de la Fiorentina contre la Sampdoria. Et jusqu’à cinq altos méritaient d’entrer dans le top 10 des classements de TMW.

BARTOLOMEJ DRAGOWSKI

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Un vrai miracle sur Tonelli peu avant la fin du premier semestre et une intervention sur Quagliarella au début du second semestre. Il y a aussi sa patte dans la victoire de la Fiorentina, avec les Polonais de plus en plus décisifs.

Dalbert

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Excellente performance également pour le Brésilien qui s’est rendu dangereux à plusieurs reprises. De sa diagonale est alors né le rejet d’Audero aux pieds de Vlahovic qui a signé le poker.



FRANCESCO ACERBI

Lazio 2-1 2-1

Guidez la défense de la Lazio vers une autre performance épaisse. Il est l’un des joueurs les plus importants de cette équipe, qui peut viser le Scudetto avec encore plus de conviction après ce soir

POL LIROLA

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Vraie épine sur le côté pour l’arrière de la Sampdoria tout au long du match. Parfois, cela a été inestimable et a le mérite d’avoir servi le ballon 0-5 dans l’Église. Décisif également des parties de Dragowski avec un arrêt: la cure d’Iachini a donné les résultats escomptés, l’Espagnol semble un autre joueur après le changement sur le banc.

ASHLEY YOUNG

Lazio 2-1 2-1

Protagoniste de l’action qui débloque le jeu et pas seulement pour le but: il récupère le ballon à la limite de sa surface et après avoir franchi la ligne médiane, il décharge sur Candreva. Puis c’est toujours lui, après le refus de Strakosha, de se retrouver prêt et d’envoyer la balle au fond du sac.

STEAFANO STURARO

Bologne 0-3 Gênes

Pratiquement parfait au milieu du terrain et mortel lorsque vous vous présentez devant. A vaincu le penalty en finale, transformé puis fait Criscito



MARIO PASALIC

Atalanta-Roma 2-1

Il entre et, en dix-neuf secondes, il marque immédiatement avec une trajectoire de baiser. Toujours dangereux lorsqu’il est inséré, il n’atteint pas l’orthèse par une moustache.

MARTEEN DE ROON

Atalanta-Roma 2-1

Il a la tâche ingrate habituelle de courir, courir, courir. Il le fait aussi bien, comme sur Dzeko, en général il semble en grand dépoussiérage.



SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC

Lazio 2-1 2-1

Il chauffe l’Olimpico après 8 minutes avec une pierre de la distance qui a fait trembler la barre transversale pendant plusieurs secondes. Puis il l’envoie en ravissement, au 70e, dans le but de dépasser.



FEDERICO CHIESA

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Sa croissance continue et l’accolade d’aujourd’hui est la cerise sur le gâteau de sa période oui. Froid sur place, splendide tir pour le 0-5. Après des mois compliqués, tant sur le terrain qu’en dehors, le numéro 25 violet semble vraiment renaître.

PAULO DYBALA

Juventus-Brescia 2-0

Il trompe un ballon de but sensationnel avec son pied faible en une demi-heure, mais peu de temps après, il se rattrape en déverrouillant le match avec une de ses perles sur coup franc. En l’absence de CR7, il est le pilote de cette Juventus: toujours dangereux avec le ballon entre les pieds, il mériterait un 8 si sa tentative de récupération ne se cassait pas sur la barre transversale.

DUSAN VLAHOVIC

Sampdoria-Fiorentina 1-5

Le meilleur du terrain en Fiorentina. Le propre but de Thorsby est né de son centre, qui débloque le défi, puis s’installe de son propre chef et signe le doublé (la pénalité n’est pas parfaite) et le but 0-4. Super après-midi pour le Serbe, qui a atteint six buts en championnat, huit en saison. Pas mal pour une classe 2000.